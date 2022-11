Patrullas en Mandujano sí estuvieron presentes por seguridad, pero pidieron que no estuvieron afuera de la escuela

Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- No es que no se hayan enviado patrullas a Mandujano, sino que la vigilancia no implica que una patrulla este afuera de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Así lo solicitaron los propios padres de familia.

Esto lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Roaro Aguilar. Explicó que desde este lunes se reforzó la vigilancia policial para ayudar en el regreso a clases a la Miguel Hidalgo, donde los padres de familia dejaron de llevar a sus hijos desde el pasado 13 de octubre a raíz de una amenaza a la directora de la escuela.

Foto: Daniel Moreno

El secretario aclaró que la presencia policial se consideró para Mandujano y otras comunidades vecinas y la tarea será estar pendientes o cerca de la escuela al menos en la hora de entrada, salida de clases y a la hora del recreo.

“Les ofrecimos que pudiera estar una patrulla a la hora de entrada y a la hora de salida, pero los propios padres de familia nos solicitaron que no estuviera la patrulla que. Algunos los pudiera hacer sentir un poco nerviosos. Entonces lo que nos pidieron fueron rondines y los rondines se están brindando”.

Ofrecen actividades en escuela

Las autoridades municipales ofrecieron llevar a la escuela algunas actividades extras para brindar esa confianza a los padres y los alumnos por ejemplo este martes se llevó un teatro de títeres y con otras áreas del gobierno se llevarán actividades deportivas, culturales y de prevención en los próximos días.

Foto: Archivo

Roaro Aguilar indico que le manifestaron que, de unos 170 alumnos inscritos en la escuela, los maestros aseguraron tener más del 90% de la matrícula escolar de regreso y se espera el resto regrese de manera paulatina pues el objetivo es que se recuperar la confianza y los niños quienes están deseosos de ir a clases lo hagan sin temor alguno.

