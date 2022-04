Pretenden que se sancione al extesorero Enrique Sosa por facilitar la venta del kínder Juan Aldama, pues el TJA no le imputó castigo

Staff Correo

León.- La contraloría municipal analiza sí interpondrá un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por la resolución dictada contra el extesorero Enrique Sosa Campos. En ella se determinó no castigarlo por haber abusado de sus funciones al permitir la venta de una parte del kínder Juan Aldama.

Desde el lunes, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dio a conocer la sentencia emitida el 5 de abril. Aseguró que por ahora solo queda pendiente de resolver los expedientes contra otros dos funcionarios involucrados en la subasta del terreno. Los cuales siguen abiertos en la Contraloría luego de que los calificaran de faltas no graves.

Foto: Miguel Juárez

La contralora Viridiana Margarita Márquez informó que, tras recibir la respuesta del TJA la dirección de Asesoría e Investigaciones, que armó el expediente PRA/53/2021 contra el extesorero Enrique Sosa, realiza un análisis de la sentencia para encontrar qué recursos pueden aplicar para impugnarla.

“Por nuestra parte se va a hacer lo que está en nuestras manos. Todavía no lo puedo definir porque se tiene que analizar, se tiene que verificar si cabe el poder impugnar algo”, dijo al respecto.

Van contra directores del ayuntamiento

Foto: Miguel Juárez

El caso incluye los expedientes PRA/55/2021 contra el director de Control Patrimonial José de Jesús Álvarez Navarro, y PRA/56/2021 contra el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Carlos Pimentel Faes. Ambos por proporcionar información contraria al comité de Adquisiciones a la hora de promover la subasta del kínder. La contralora informó que ya concluyeron la etapa de alegatos y tienen un periodo de 30 días para dar su resolución.

En cuanto a la devolución del terreno, de la que el empresario manifestó la voluntad de revertir la compra mediante un oficio enviado al Ayuntamiento a finales de octubre, corresponde al área jurídica del municipio determinar si la lleva a cabo. Esto sin necesidad de que el TJA o la Contraloría intervengan.

Foto: Miguel Juárez

“Nosotros como tal no podemos emitir una determinación de que se regrese ese predio. Es un trámite aparte y no está dentro de nuestras investigaciones. Más bien en su momento, como fue presentado al Ayuntamiento, ellos llevan los trámites legales correspondientes”, complementó Viridiana Margarita Márquez.

Sanción contra Rodolfo Ponce fue la máxima permitida por la ley

Respecto a la suspensión de 20 días sin goce de sueldo dictada contra Rodolfo Ponce Ávila, ex director de Desarrollo Rural y actual subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria, dentro de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) del estado de Guanajuato, la contralora aseguró que fue el máximo permitido por la ley de responsabilidades administrativas, al calificarlo como falta no grave.

“La ley nos prevé todas las sanciones que pueden ser impuestas en una falta no grave. En el caso de suspensión podía ir de 1 a 30 días naturales, no se pudo imponer el máximo porque no había un antecedente disciplinario pero se buscó dentro de la ley, en base a los elementos que operaban en su contra para imponer esta sanción de 20 días” aclaró.

Foto: Archivo

Ponce Ávila fue encontrado responsable de emitir documentación sin la justificación debida, al entregarle al club de golf Campestre un certificado de zona de uso agrìcola y ganadero para que éste pudiera pedir la condonación de la mitad del impuesto predial, con lo que le devolvieron 2.5 millones de pesos en junio de 2021.

Tras la denuncia realizada ante la Contraloría por el síndico José Arturo Sánchez Castellanos por estos hechos, el club devolvió el dinero a la Tesorería municipal, asegurando no querer ahondar en ninguna polémica.

Viridiana Margarita Márquez dijo que el funcionario aún tiene vigentes sus plazos para impugnar la sanción dictada en su contra, que puede ser la nulidad del expediente ante el Tribunal de Justicia Administrativa en un periodo de 30 días, o iniciar bien, iniciar un recurso ante la Contraloría en un plazo máximo de 15 días. Aunque hasta el momento no han recibido ninguna notificación al respecto.

Piden resguardar instalaciones del kinder Juan Aldama

Aunque por el momento el conocido Kínder Juan Aldama luce completamente renovado, vecinos advierten de los robos, inseguridad y vandalismo que ha vivido anteriormente el lugar.

Denuncian que si el municipio no atiende seriamente este otro tema, tampoco habrán tenido caso las mejoras realizadas.

Foto: Miguel Juárez

Don Rafa, quien ha trabajado durante más de 40 años como encargado del mantenimiento y la jardinería del Kínder Juan Aldama y de un templo ubicado a un costado, comentó que la inauguración del renovado Kínder fue privada y sin conocimiento de muchos de los leoneses.

Vecinos denunciaron será necesaria la atención y trabajo del ayuntamiento, otros trabajos más en el kínder. Esto si realmente se tiene interés en preservar las renovaciones, debido al alto índice de delincuencia y vandalismo en dicha zona.

Entre los trabajos que se requieren, comentan está la delimitación-bardeo del kínder o el aumento de seguridad en la zona. Previo a la renovación, ya era muy común ver que personas ajenas ingresaran a este espacio a realizar actos ilícitos.

Foto: Miguel Juárez

Por su parte, Doña Lupita, expresidenta de colonos y parte de los vecinos denunciantes compartió que es necesario la gente este atenta al tema porque a muchas madres de familia ya las tienen “compradas” con la renovación.

Lee también: