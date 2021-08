Yadira Cárdenas

Salamanca.- El crucero de las vías del ferrocarril de la calle Héroes de Cananea cerca de la refinería Ing, Antonio M. Amor, continúa siendo un riesgo para los automovilistas luego de los accidentes que se han registrado, el último de ellos el pasado martes, cuando el vehículo de un trabajador de Pemex fue impactado por el tren, sin que se registraran pérdidas humanas, por lo que ciudadanos piden se concrete el proyecto de un puente vehicular.

En reiteradas ocasiones y debido a los accidentes que se ha registrado en este punto, los vecinos de la colonia La Obrera, Jardines del Sol y La Industrial, han solicitado un puente vehicular para evitar accidentes con el ferrocarril, luego de que se han visto involucrados en la mayoría de las ocasiones pipas con combustible que salen de la refinería y esto pone en riesgo a la población.

Como resultado de estos hechos personas han resultado lesionadas y miles de litros de combustible se han derramado filtrándose por los registros del drenaje, “cuando ya eran mucho los accidentes y bien seguido hace más de un año se colocó una pluma para que detuviera el tráfico cuando viniera el ferrocarril, pero si mal no recuerdo yo creo que nunca se puso a funcionar y solamente se quedó ahí de adorno, no sabemos quiénes eran los responsables si los vehículos que no se fijan o el ferrocarril que no anuncia que va a pasar, pero de que seguido hay accidentes, ya lo hemos visto”, señaló Miguel Cruz, habitante de La Industrial.

Fotos: Yadira Cárdenas

Los vecinos de la zona recordaron que tan solo en diciembre del 2020 se impactó el tren con una pipa cargada con combustible que se derramó por toda la calle Héroes de Cananea, llegando a algunos negocios y filtrándose a los drenajes. El último accidente ocurrió el pasado martes y se vio involucrado un trabajador de Pemex en su vehículo, que afortunadamente resultó solo con lesiones leves.

Los colonos cercanos estarán solicitando que se concrete el proyecto que se ha anunciado para la construcción del puente vehicular o al menos en un corto plazo funcionen las plumas instaladas en la vialidad.

