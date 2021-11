Redacción

Santiago Maravatio.- Sosteniendo que su gobierno dejó finanzas sanas, el exalcalde de Santiago Maravatio, Fernando Rosas Cardozo, pidió a la actual administración, encabezada por José Guadalupe Paniagua, responsabilizarse de los despidos de todo el personal que se hizo al inicio de la administración.

Durante los últimos días, José Guadalupe Paniagua ha señalado públicamente diversos problemas que heredó su gobierno sobretodo por falta de dinero en las arcas municipales, así que, mediante un comunicado de prensa, el expresidente Fernando Rosas respondió:

Que como ayuntamiento se iniciaron obras de infraestructura pero se dejó dinero para pagarlas sin afectar el recurso que llegará al municipio de participaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Al personal de confianza, directores y coordinadores se les liquidó conforme a la ley, dejando al personal de base con sus derechos laborales a salvo por lo cual fue el actual presidente municipal quien decidió despedir a todo el personal de la administración y también es su responsabilidad realizar los finiquitos a las personas despedidas, por lo cual no cabe señalamiento alguno en nuestra contra.

Rosas Cardozo agregó durante su gestión, que las autoridades se condujeron con probidad y honestidad, estando en tiempo para que de existir, quien acusa haga señalamientos precisos y documentados sobre los presuntos malos manejos del gobierno 2018-2021.

Así el exalcalde puntualizo que Santiago Maravatio requiere de una autoridad fuerte y decidida, él no será factor de rompimiento, pero tampoco permitirá que se le culpe a él y a los ex funcionaros de situaciones que no generaron entendiendo que las personas lo más importante y su trabajo lo más valioso.

Renuevan plantilla El pasado 14 de octubre se informó que los 450 puestos que conforman la plantilla de trabajadores municipales en Santiago Maravatío serán renovados. Así lo dio a conocer la síndica Blanca Lilia Cardoso López, quien señaló que al detectar el alto número de funcionarios para el municipio, donde destacó que había áreas con hasta diez empelados y sólo se necesitaban cinco, se reducirá la nómina. Puntualizó que el movimiento también obedece a la búsqueda de profesionalización del personal, por lo que ahora se estarán contratando un máximo de 300 empleados, todos profesionistas en las diferentes áreas. La funcionaria reconoció no saber cuánto va a costar despedir a los trabajadores, pero precisamente este jueves fueron llamados a firmar una notificación de despido con lo que “el gobierno reconoce el procedimiento y se compromete a pagarles lo correspondiente”.

