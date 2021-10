Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- El ex alcalde Luis Alberto Villarreal expuso que el sistema de semaforización quedó completamente pagado antes de concluir su administración y aseguró que la flotilla de vehículos que se arrendó, también se pagó en tiempo; incluso mostró el acta donde le dice a la empresa que el dinero está ahí para que lo recojan.

“Trejo dice que se van a llevar los semáforos, pero yo digo que es un mentiroso. Nosotros el 27 de septiembre liquidamos a Bercale y nos quedamos con los semáforos”.

“La idea era que en lugar de que el municipio desembolsara de un solo golpe una cantidad muy grande que significó la semaforización, lo hicimos a través de un programa de arrendamiento y éste, como cualquier otro, te da la opción al final de liquidar y adquirir lo que tienes; así que para no tener deuda pública lo hicimos a través de un arrendamiento”, explicó Villarreal García.

Y continuó “nosotros le dejamos de pagar a Bercale 10 meses porque hubo incumplimiento de parte de ellos y la propia auditoria del Estado nos dijo que no podíamos seguir pagando a una empresa que no había cumplido y es que esa acción tuvo un retraso de más de un año y por eso no se les pagaba, pero el 27 de septiembre se les liquidó el adeudo y nosotros hicimos válido el derecho de la adquisición y adquirimos los semáforos”.

Luis Alberto Villarreal dijo que al final del camino, la semaforización le costó al municipio menos de 47 millones de pesos, de los 51 millones iniciales y que esto fue porque sancionaron a la empresa por incumplimiento, por casi 4 millones de pesos.

“Yo como conozco la mente perversa de este alcalde, mandé hacer a Semex, la empresa de semáforos más grande de américa latina, un avalúo del sistema de semaforización de San Miguel de Allende y ellos nos dijeron que cuesta 74 millones 433 mil 853 pesos. Le generamos un ahorro a los sanmiguelenses, de 27 millones de pesos. Hicimos las cosas bien, con talento, experiencia y honestidad, por eso no se pueden llevar los semáforos”.

El ex alcalde pidió a Trejo Pureco “que no nos ande espantando con el petate del muerto y que él va a recuperar, si no tiene nada qué recuperar, que se recupere primero mentalmente y que deje de mentirle a los sanmiguelenses. Los semáforos son nuestros y si alguien los quita y él lo permite, le está haciendo un daño al patrimonio de los sanmiguelenses; están los recibos, las actas y los convenios”, enfatizó.

Sobre la flotilla de vehículos que el gobierno de Mauricio Trejo anunció que tenían que regresarse por falta de pago, Luis Alberto Villarreal explicó “la flotilla de vehículos no se tiene que regresar, la empresa no quiso respetarle al municipio el derecho a la adquisición y lo que hicimos fue notificarle para decirle que aquí estaba su dinero cuando quisiera venir a recogerlo y están los certificados de lo que se dejó para que se liquidaran los vehículos y se queden; es decir, es una mentira más de éste señor para tratar de seguir engañando a la gente”.

Villarreal García señaló que, a diferencia de Mauricio Trejo, “cuando contrató arrendamientos para las patrullas, nosotros sí dejamos los vehículos. Ese rateril no pagó el arrendamiento y nos dejó sin patrullas en el 2015; mejor que se ponga a trabajar y que piense en un plan de gobierno porque al final del día las obras son las que se quedan, las palabras se las lleva el viento y lo reto a ver si es capaz de hacer por lo menos la mitad de infraestructura que construí en mi gobierno”, finalizó.

