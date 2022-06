Ex federales en Irapuato que formaban parte del Comando Especial de Reacción Inmediata denunciaron el retraso en el pago de su liquidación

Nayeli García

Irapuato.- Las liquidaciones de los ‘ex federales de Simental’ se cubrieron en su totalidad. Así lo aseguró la oficial mayor, Adriana Elizarraraz Sandoval. Atribuyó esta situación a un retraso normal en el proceso administrativo. Por otro lado, señaló que los 43 elementos fueron quienes renunciaron.

“Prácticamente están saldadas sus partes proporcionales que les correspondía a cada uno de ellos. Es parte del proceso administrativo que al final del día, fue una renuncia por parte de ellos”, precisó la servidora pública.

Esto luego de que los ex federales en Irapuato que formaban parte del Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato ( CERII ) denunciara el retraso en el pago de su liquidación. Pero no sólo la de ellos, sino la de directores como Omar Jaramillo, ex director de la Policía Municipal.

Adriana Elizarraz dijo que todo fue liquidado en su total y conforme les fue tocando a cada uno de ellos. Además, descartó que la falta de pago se haya debido a un tema presupuestal como algunos de los ex federales señalaron, pues aseguró que sí hay dinero.

“Totalmente falso (que no haya dinero), si tú te das cuentes y si así fuera, ya hubiera solicitado una modificación o algo, y al final del día es totalmente falso, más bien es un tema de proceso administrativo”, puntualizó.