Irapuato.- A un mes de la búsqueda de Juan David, de 11 años de edad, Ricardo Benavides Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó que los trabajos para localizar su cuerpo continuarán. Y que el apoyo a los familiares del niño se mantendrá.

“Nosotros no tenemos ningún plazo. Nosotros seguiremos apoyando a la familia de manera permanente el tiempo que sea necesario”, señaló Benavides Hernández respecto a que los trabajos para la localización de Juan David, no se detendrán.

Este martes se cumple un mes de que se activó la alerta Amber para la localización del pequeño de 11 años de edad. Según su mamá, Juan Davido habría sido asesinado a golpes por su pareja, Ángel, un ex agente ministerial y policía municipal.

Durante este mes de búsquedas, miembros de colectivos, familiares y vecinos han buscado en largas jornadas indicios de Juan David. Incluso se solicitaron apoyos para la compra de artículos como palas y picos para continuar con dichos trabajos. El secretario de seguridad y el secretario de Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, comentaron que desconocían las peticiones de información, pero estarán pendientes de lo que se requiera.

“Efectivamente nosotros seguimos en apoyo de la familia como lo mencionamos desde un inicio de este desafortunado hecho. Las investigaciones son de la misma Fiscalía General del Estado, ellos están siguiendo el curso, y lo que a nosotros nos corresponde es darles el apoyo, darles el seguimiento, la cobertura. Y no solamente seguridad pública, sino Protección Civil, Bomberos, en varias ocasiones buzos de Protección Civil han arriesgado su vida, porque en estos lugares donde se ha hecho la investigación es de alto riesgo. Nosotros estamos en apoyo de la familia”, apuntó el secretario de seguridad.

Secretario de Seguridad pide involucración ciudadana para combatir la inseguridad

Benavides Hernández reconoció que los trabajos para erradicar la inseguridad son complejos y es necesario que la sociedad civil se involucre en estas estrategias.

“Efectivamente no es un trabajo fácil, no es un trabajo rápido. Sin embargo eso tiene que ver no solamente con la policía; ya lo he dicho y lo reitero: el trabajo de seguridad pública, la seguridad de un estado, de un municipio, de un país, no es de las autoridades, es de todos”, dijo.

Aseguró que si todos los actores de la sociedad trabajan de manera coordinada, la situación de seguridad mejorará.

“El análisis debería iniciar en que la seguridad la hacemos todos, la inseguridad la hacemos todos: sociedad, autoridades, todos vamos inmiscuidos en este tema. Si todos hacemos lo que nos corresponde, seguramente llegaremos a un mejor nivel de seguridad”, dijo.

Insistió en que la prevención y combate a los delito, debe iniciarse desde el seno familiar.

