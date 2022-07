La evaluadora Fitch Ratings avaló que la deuda de 226 mdp es pagable en solo 7 años, por lo que podría solicitarse otro crédito

Nancy Venegas

Irapuato .- El Municipio obtuvo la máxima calificación en materia crediticia. La agencia evaluadora internacional Fitch Ratings otorgó la categoría AAA que avala la fortaleza financiera y manejo responsable de los recursos. La deuda pública asciende a 226 millones de pesos que se cubrirá en su totalidad dentro de 7 años.

“Algo que se consideró en esta calificación fue el Programa Anual de Obras para Todos, de más de mil 100 millones de pesos, en el que está incluido los recursos de la Japami, los de Gobierno Estatal y los propios del Municipio. Todo esto nos da esta fortaleza financiera que tiene Irapuato y que es, en gran medida, el manejo responsable de las finanzas públicas”, dijo la alcaldesa Lorena Alfaro García.

Destacó que trabaja con un presupuesto equilibrado, criterios de austeridad y con las personas en el centro de la atención. Además que con una buena calificación crediticia permite reforzar la transparencia en el manejo de recursos, atraer inversionistas nacionales y extranjeros. También es posible diseñar, implementar y dar seguimiento a la estrategia financiera, diversifica las fuentes de financiamiento del Municipio.

Recibe Irapuato calificación máxima

Miguel Ángel Fonseca, Tesorero Municipal, informó que después de una revisión y comparecencia de varios titulares de dependencias municipales, la calificadora Fitch Ratings, refrendó la mejor categoría que otorga a los gobierno respecto al manejo de las finanzas públicas.

“Hay una calificación que responde a AAA, es aquella que representa mayor estabilidad respecto a finanzas para poder afrontar sus créditos y su endeudamiento (…) Este tipo de ejercicios demuestran que el Municipio de Irapuato es fuerte es sus finanzas y que tiene una sustentabilidad que afirma una calificadora”, destacó el tesorero municipal.

Dijo que la afirmación de la calificación refleja las expectativas de Fitch de que las métricas de sostenibilidad de la deuda de Irapuato se mantendrán sólidas debido a que están respaldadas por un desempeño financiero estable y sólido.

Alfaro García informó que la deuda pública actual asciende a 226 millones de pesos, pagable y que cubrirá en su totalidad en el 2029.

Nueva deuda es una posibilidad

Sobre solicitar un nuevo préstamo de hasta 187 millones de pesos, la alcaldesa comentó que es una posibilidad. Recordó que preparan la carpeta de proyectos que presentarán al Congreso estatal para obtener el crédito, dado que las condiciones financieras del Municipio son óptimas.

“(El recurso de la deuda) tendrá un enfoque 100% social, es decir el hacer una obra hoy y no esperar 3, 4, 5 años para hacerla le genera esos 3, 4, 5 años de bienestar adelantado a las personas que no tienen hoy a lo mejor una calle pavimentada, o no tienen drenaje o que no tienen algún servicio. Así es que este tema en su momento no tenemos prisa pero si lo vamos a hacer”.

El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, sugirió que se realice una consulta ciudadana, para que los irapuatenses mayores de edad, decidan si el Municipio solicita este crédito. La alcaldesa confirmó que no se realizará la consulta porque el Cabildo como es su responsabilidad tomará la mejor decisión.

“Por supuesto -descarta la consulta-, los irapuatenses nos eligieron para tomar decisiones y el Ayuntamiento tiene una representación en función de esa decisión que tomaron los irapuatenses, así es como estaremos tomando las decisiones en el municipio de Irapuato, asumiendo está responsabilidad que nos dieron los irapuatenses en esa proporción que hoy está representada en el Ayuntamiento”.

