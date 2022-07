El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, propuso una consulta ciudadana en Irapuato para votar por la nueva deuda

Nancy Venegas

Irapuato.- La presidenta de la comisión de hacienda en el Ayuntamiento, Rocío Jiménez Chávez, consideró que una consulta ciudadana en Irapuato para considerar otra deuda pública es innecesaria. Esto ante los pésimos resultados de los 2 ejercicios de este tipo realizados en el país. Además de que sería un gasto para la presidencia municipal.

“Es innecesaria (una consulta ciudadana en Irapuato). Considero que a nivel nacional no ha funcionado. No se ha tenido la respuesta esperada. Sería innecesario ese procedimiento aparte de que nosotros como fórmula en su momento nos dio su confianza la ciudadanía. Lo menos que podemos hacer es revisar este tipo de proyectos para que sean realmente utilizados y no se conviertan en una carga o problema financiero para el municipio”, dijo Jiménez Chávez.

Foto: Eduardo Ortega

El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, propuso una consulta ciudadana en Irapuato para que los irapuatenses con su voto, decidan si es momento de endeudar al Municipio con un crédito de hasta 187 millones que se ocuparían para obras de impacto social.

No tiene proyecto de deuda

La presidenta de la comisión de hacienda en el cabildo señaló que hasta el momento no se tiene con un proyecto elaborado para solicitar esta deuda. No obstante, insistió en que los créditos son un instrumento para mejorar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de la población.

“Es una herramienta de apalancamiento financiero para este tipo de proyectos de infraestructura. Nosotros como comisión de hacienda estamos en espera del proyecto que pudiera llegar por parte de la presidenta municipal para analizarlo y en su momento tomar la decisión y pedirlo ante el congreso”.

Foto: Eduardo Ortega

Sobre los señalamientos que hizo Manzano Guerrero del gasto innecesario en eventos cotidianos que realiza el Municipio, además de las rentas de inmuebles que alojan algunas oficinas, Jiménez Chávez justificó el gasto a las acciones necesarias para cumplir los planes y programas. Aunque admitió que hasta el momento no analizan las acciones para dejar de pagar los 3 millones de pesos por concepto de arrendamiento.

“Sin duda se llevan a cabo muchas actividades dentro de la propia ejecución de los proyectos de la Administración pública. Son parte de las actividades para poder cumplir con los objetivos del programa municipal”, señaló.