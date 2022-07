La solicitud de deuda pública para Irapuato busca más obra de alto impacto; aún no se sabe el monto exacto que pedirán

Nancy Venegas

Irapuato .- Antes de que termine el 2022 Irapuato pedirá un crédito de hasta 180 millones de pesos para obras de alto impacto social, el siguiente año. La presidenta, Lorena Alfaro, dijo que por el momento son suficientes los 1 mil 100 millones de pesos del programa ‘Acciones para todos’.

“Nosotros lo hemos anunciado muchas veces y vamos a hacer uso de esa posibilidad de endeudamiento que tiene Irapuato y será enfocado a la obra social principalmente. Vamos a hacer la solicitud cuando estemos listos con toda la integración de los proyectos que requerimos para poder presentarlo debidamente ante el congreso del Estado”, dijo la alcaldesa Alfaro García.

De acuerdo con la realidad financiera del Municipio, el crédito que podría solicitar sería de hasta 180 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, la alcaldesa no ha confirmado el monto del préstamo que se pediría.

Por lo pronto -agregó- no es necesaria la deuda. Ya que con 1 mil 100 millones de pesos, se realiza una serie de proyectos en varios puntos de la ciudad. Estas forman parte del programa ‘Acciones para todos’.

“En tanto vayamos avanzando y concluyendo -las obras- pues vamos a dar paso a la siguiente petición de recurso para obra social, es probable que la petición la hagamos este año para empezar a ejecutar el próximo año, la posibilidad de endeudamiento que tiene Irapuato es de 180 millones de pesos”.

Fotos: Eduardo Ortega

Ahorro forma parte de paquete presupuestal

La alcaldesa mencionó que no se tiene un destino específico para el ahorro de 15 millones de pesos que implicó la reingeniería en las dependencias municipales. Esta derivó en el despido de 300 trabajadores entre asalariados y colaboradores por honorarios.

“Principalmente con el cambio de ejercicio fiscal había muchos recursos que estaban destinados a honorarios asimilables, a salarios y algunas otras acciones. En este momento ya no fue necesario continuar con ese tipo de servicios. Esto forma parte del paquete presupuestal completo, no es que de manera particular esos ahorros se destinen a algo, entran dentro del paquete de aprobación del presupuesto 2022 y eso nos ha permitido tener cobertura. Otras acciones que tenemos en el gobierno municipal, es un paquete no es un destino particular estos ahorros”.

