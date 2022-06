La secretaria de Gobierno señaló que la estrategia de seguridad en Guanajuato se divide entre reactiva y de atender las causas

Luz Zárate

Celaya.- Tras los hechos de violencia registrados el lunes, la Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, que se está trabajando en construir la paz y brindar seguridad a los ciudadanos desde dos frentes. La primera es la parte reactiva y la segunda atendiendo las causas de la violencia que es sobre todo el consumo de drogas.

García Muñoz Ledo se reunió este martes con integrantes del Colegio de Notarios Públicos de la región Laja-Bajío. Con el alcalde Javier Mendoza Márquez visitó la Fábrica de Cajetas “La Tradicional” y asistió a diversos medios de comunicación. En su gira por Celaya aseguró que la estrategia de seguridad del Gobierno estatal es clara.

“Para el gobernador, la estrategia en materia de seguridad es muy clara y es trabajar de manera coordinada, sin descanso, recuperando la paz y tranquilidad de los guanajuatenses… Hoy estoy aquí justamente como Secretaria de Gobierno. Estoy aquí en Celaya para decirle a las y los celayenses que estamos trabajando y que estamos todos los días tratando de construir esta paz, estoy convencida que será un tema que estaremos recuperando en el corto plazo”, afirmó.

Un tema difícil en seguridad

La funcionaria estatal dijo que sabe que el tema de la inseguridad ha sido difícil para la región Laja Bajío. Pero aseguró que este martes en representación del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, quien está de gira por Islandia, acude a Celaya a decirle a los ciudadanos que “no están cruzados de brazos”.

“Sobre todo para esta región ha sido difícil el tema de la seguridad y cuando hablamos de que la autoridad está trabajando, si ellos ven algún homicidio cercano a su domicilio, un atentado cercano a su entorno, claro que genera un clima de desconfianza, de incertidumbre y de reclamo a la autoridad y es válido. Yo lo que hoy quiero decirles es que la estrategia hoy en Guanajuato es clara, que no estamos cruzados de brazos, que al contrario estamos trabajando todos los días como una tarea prioritaria el tema de seguridad”, señaló.

García Muñoz Ledo señaló que todos los días se tienen mesas de seguridad en donde participan todas las dependencias estatales, federales y municipales relacionadas con el tema. Afirmó que existe una labor de coordinación, incluso con otras entidades federativas.

“Todos los días nos reunimos en una mesa de seguridad donde participamos los tres niveles de gobierno: Sedena, Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía, la Fiscalía General de la República, nosotros como secretaría de gobierno y los municipios”, señaló.

Capturan criminales

Y respecto a las críticas que se ha hecho a la Federación en labores de inteligencia para atacar a los grupos delincuenciales, la funcionaria estatal aseguró que en el estado sí se está haciendo. Dijo que esto ha llevado a capturas importantes de delincuentes y deshabilitando grupos que operan en la región.

“Trabajamos de manera muy cercana, hay información de inteligencia que nos ha permitido también tener capturas importantes de grupos delincuenciales”, mencionó.

Además de las cuestiones reactivas, manifestó que es importante atender las causas, pues la adicción a las drogas es una de las causas de la violencia y es justamente por ello que el Gobernador Diego Sinhue mantiene una gira de trabajo en aquel país y que los resultados se comenzarán a ver a corto y mediano plazo.

“Hoy está el Gobernador en Islandia en esta gira de trabajo, justamente por la importancia que tiene que Guanajuato ya no sea un mercado de drogas y los grupos delincuenciales no encuentren aquí cabida. Hoy el Gobernador está en esta gira de trabajo que es muy importante para Guanajuato porque hablamos del fenómeno de la inseguridad en dos aspectos. Por un lado el reactivo, el de las Fuerzas del estado, la Seguridad Pública, la detención, la investigación y persecución de los delitos en materia de seguridad; pero por el otro lado, de nada nos va a servir atender esta fase de la inseguridad si no atendemos las causas que lo originan, hoy una de estas causas es el consumo de droga”, señaló.

También destacó que se han fortalecido a los municipios para tener policías más fuertes y mejor capacitadas y que se ha recurrido al Mando Único en los municipios que es necesaria la intervención de las fuerzas estatales.

