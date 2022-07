Carlos Cuauhtli decidió junto a su esposa preservar el oficio histórico de la encuadernación artesanal de libros

Miguel Juárez

León.- Con más de 25 años de trabajo en la producción y diseño editorial, el dibujante y diseñador Carlos Cuauhtli junto a su esposa, también especialista en el área, en “El Encuadernarío” buscan preservar el valor de los libros y la labor del encuadernado artesanal.

Desde temprana edad, Cuauhtli empezó a diseñar y coser sus propios cuadernos, pues asegura que “los que había para dibujantes en el mercado no me satisfacían”. Compartió que, derivado de esos primeros experimentos, sumado a una inmensa pasión por la literatura y, particularmente, por todo lo que implica un libro, comenzó a intentar reparar algunos libros viejos que tenía y a despedazar algunos otros.

Lee también: Fenal 2022: presentan Las Huellas del Elefante, proyecto editorial de Mauricio Mokarzel

De la mano de su esposa, especialista en diseño editorial, con quien coincide en esta pasión, han trabajado en un pequeño taller, donde por años han diseñado, ilustrado y editado varias obras literarias.

Aunque su idea inicial era tener un espacio que le diera prioridad a la producción editorial de los libros, al ver que la encuadernación artesanal estaba casi desapareciendo en la región, decidieron especializarse más y más para también preservar este oficio.

“Como siempre he dibujado yo me quería hacer mis propios cuadernos. Estudié diseño y gracias a mi esposa me metí mucho en el diseño editorial. Empecé a investigar, empecé a hacer más cuadernos, a buscar más herramientas, a fijarme en cómo eran los libros antes, a despedazar algunos inclusive para poder ver como estaban hechos”, comentó.

Foto: Miguel Juárez

Preservar un oficio histórico

Pese a que ahora, con un simple botón todos podemos imprimir y generar documentos, para Cuauhtli los libros son piezas artísticas en todos los sentidos, especialmente aquellas de 1800-1900, pues desde su composición física, tipográfica y, por su puesto de contenido, implicaban un trabajo impresionante y buen gusto.

Por ello, la idea de recuperar eso, de que no se perdiera el trabajo artesanal de la encuadernación, de las imprentas tradicionales, fue un motor más a su pasión en el taller. Sus productos no solo son hechos a mano, cosidos, cortados y doblados, sino que, en ella, el público puede encontrar portadas pintadas a mano sobre tela, piel, cartón o papel.

“Una de las cosas que me ha motivado siempre es el amor a los libros, el amor al dibujo. Aunque hubo un tiempo donde se estaba perdiendo este oficio, ahora hemos visto hay más espacios donde hemos enseñado y mucha gente enseña a encuadernar. Y pues, lo seguiremos haciendo”, expresó.

Los libros son valiosos

Dijo que, en su taller, en ocasiones dan cursos, pero debido al espacio, han recurrido a algunas universidades y espacios culturales para seguir fomentando esta tradicional labor. Con más de 25 años, han logrado consolidar clientes desde San Miguel de Allende hasta Ciudad de México, quienes año con año los visitan o, durante el año hacen encargos especiales.

En la 33 edición de la FENAL, esperan la situación se recupere para todos, la misma dinámica y asistencia de otros años, pues como a muchos, representó parón importante en sus vidas. Dijo los libros son de por sí valiosos, pero fueron un lugar de encuentro y calma para muchos.

Te pude interesar: Apuestan por el rescate y la promoción del cómic mexicano en la Fenal 2022

“Sin libros no existiría nuestra cultura, nuestra civilización, como se podrían transmitir todos esos conocimientos sin estos pequeños objetos que los contienen”, concluyó.

Quizás te interese:

JRP