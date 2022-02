El Covid en la primaria Mariana Rodríguez de Lazarin ha brotado en varias aulas, pero ahí la modalidad híbrida no es una opción

Scarleth Pérez

León.- El Covid, en la primaria pública Mariana Rodríguez de Lazarin, ha brotado en las aulas, pero ahí no hay modalidad híbrida, ni aislamientos. Entre que, “la SEG no se los permite” y “es doble carga de trabajo”, la directora no brinda otra alternativa a los padres de familia.

Las medidas se relajaron, solo hay un termómetro para la revisión de la temperatura de todos en el acceso. Si un alumno da positivo, la medida es reforzar la limpieza del salón a cargo de las cuadrillas implementadas por los papás.

“Buen día papás por favor continuemos con las medidas de higiene y seguridad, desafortunadamente los casos de contagios van al alza; en nuestro grupo una alumna salió positiva (…) Les comparto el rol del aseo del aula, hoy más que nunca es importante tener el salón limpio, gracias por su apoyo”, finaliza el mensaje de la Maestra Gaby enviado por el grupo de Whats App.

No perdonan faltas a contagiados

A pesar del claro mensaje, sobre el caso confirmado, los papás aseguran a Correo que no se han registrado casos de contagios masivos. Pero cuando algún pequeño presenta síntomas, la petición constante es: “Cuidémonos todos, si los niños o algún familiar presenta síntomas, por favor lleven a los alumnos a realizarse la prueba y traerlos a la escuela con la certeza de que están bien. Cuidémonos todos”. Pero la mayoría no va por una prueba, con una receta médica, les avalan las faltas, que ya no se perdonan.

“Hace unas semanas salí positiva a covid, y a mi hija no la traje, los maestros se molestaron. Me dijeron que ya las faltas van a contar para sus calificaciones, cuando no debería ser así por el peligro”, comentó una mamá a Correo.

En la Mariana Rodríguez, la directora no le tiene miedo al covid. Sin embargo, la SEG establece que por niño que resulte positivo en el salón, se enviará el grupo a aislamiento. Pero, en la escuela pública de Jardines de Oriente, ubicada en la calle Miguel Ángel está regla no aplica según la versión de la directora.

“Yo siento que no quiere que los niños dejen de venir, porque así los papás ya no aportan más a la escuela. Aquí la cuota es de 350 al año, no es muy alta. Por ejemplo, ahorita ya nos están exigiendo 100 pesos extras, para poner cámaras y el internet, porque aquí los robos están a la orden del día”, apuntó otra mamá.

Los 100 pesos se cubrirán cada trimestre, por niño. Para todos los hogares no será fácil de cubrir, algunos tienen hasta cuatro hijos en la primaria. A eso se le suma el consumo diario de cubrebocas y medidas extras de limpieza que antes no se consideraban en los hogares.

Delincuencia también los tiene en la mira

La inversión para las cámaras de seguridad solicitada a los papás, es para tratar de disminuir los robos en la escuela. En el último mes se registraron al menos cuatro atracos, todos cuando la escuela estaba vacía.

“La última vez hasta se llevaron las escobas y los mechudos”, platicó una de las señoras que vende dulces en el lugar.

El covid y la delincuencia tienen en la mira a la primaria Mariana Rodríguez de Lazarin. Entre casos positivos a covid que no se dan a conocer y robos frecuentes, la tranquilidad no está cerca para los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia.

