María Espino

Guanajuato.-En lo que va de esta semana, al menos ocho puestos de alfeñique instalados en el Jardín Reforma, ubicado pleno centro histórico capitalino, han sido asaltados durante las primeras horas de la madrugada.

Una de las vendedoras afectadas, quien pidió permanecer en el anonimato, por temor a represalias, declaró en entrevista que fueron cuatro robos el lunes, el miércoles fue uno y este jueves; fueron dos locales que han sido saqueados. Además, detalló que hay locales en donde los ladrones se han llevado toda la mercancía, lo que ha generado grandes pérdidas a los dueños.

Los ladrones, han dañado las lonas de los negocios e incluso en algunos han prendido fuego, narró una de las vendedoras afectadas quien asegura que en la zona no hay presencia policial, por lo que, ante la nula reacción municipal, ellos se han organizado para contratar a un guardia que cuide los negocios.

La vendedora, señaló que ya se han podido ubicar, con ayuda de este guardia, a cerca de cinco personas, que con frecuencia rondan en la zona y aseguró que han sido sorprendidos mientras trataban de abrir uno de los locales.

“Ya anda aquí un guardia que vamos a tener que pagar por cuenta de nosotros, de cada puesto, pero realmente una persona para todos los puestos es insuficiente y la estamos exponiendo a que le den un golpe; él ha estado dándose a la tarea de hacer los rondines pero ayer (miércoles), me comentaba que vio a una parejita y a otro que andaba por ahí; ósea que son tres personas que andan rondando. Es una pareja que se simula, el otro echado aguas y son dos más en la parte de abajo”, explicó la vendedora.

Autoridades municipales, dejan solos a comerciantes

Dijo que no han denunciado los robos de los que han sido víctimas, pues no confían en que las autoridades de seguridad municipal hagan algo al respecto; y es que mencionó que cada año en estas fechas son asaltados, pero reconoció que no habían sido tantos robos en poco tiempo como en esta ocasión.

Además, dijo que los vendedores que se instalaron en el jardín Reforma temen por su integridad ya que, luego de que hicieron públicas sus quejas por los robos, algunos han recibido amenazas directas y cómo, en años anteriores no han visto respuesta de parte de las autoridades de seguridad no se animan a denunciar.

“Estamos muy decepcionados ahora si de hacer denuncias por que todo queda en una simple denuncia y no pasa nada, ahora sí que aquí es el mundo de no pasa nada. Es perder tiempo, el tiempo que necesitamos para atender nuestros negocios y no se vale (…) que se vea que están generados nuestros impuestos en la seguridad, porque no tiene caso que digan Guanajuato ciudad segura cuando no lo es”.

La comerciante de temporada también reportó que la iluminación en la zona les afecta ya que las luces del jardín se prenden hasta las nueve de la noche, aproximadamente, y pasan por lo menos unas dos horas a obscuras, factor que abona a la inseguridad, por lo que señaló que ya dialogaron con el encargado de alumbrado público municipal para que los apoye encendiendo más temprano las lámparas.

