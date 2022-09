Vecino de Cumbres la Gloria señalaron que la falta de alumbrado público aumenta el riesgo a ser víctimas de la inseguridad

Jazmín Castro

León.- Habitantes de la Colonia Cumbres de la Gloria denunciaron que desde hace un mes el alumbrando público de sus calles no funciona. Esto ha aumentado el temor a ser víctimas de la inseguridad que padece la zona.

El área afectada es conocida como la 4.ª sección de la colonia. Es un circuito que abarca las calles Cumbre Makalu, Cumbre Jaya, Cumbre Mirador, Cumbre Manaslu y Cumbre Malinche.

A dichas calles el Gobierno Municipal les instaló lámparas del nuevo sistema de alumbrado público led. Sin embargo, señalaron que no funcionan o están descompuestas.

Inseguridad lleva años

Cabe mencionar que la colonia ubicada al poniente de la ciudad está clasificada como una de las más inseguras. Esto, debido a que es asechada por delincuentes, personas adictas y paracaidistas.

Los lugareños aseguran que no se pueden dar el lujo de no tener luz porque corren el riesgo de ser asaltados cuando cae la noche.

“Regresando de la escuela tenemos que ir por los muchachos casi corriendo porque si no, ya no se ve nada. También ir a la tienda antes porque si no ya te asaltan los marihuanos (sic)”, comentó Lucy, una joven de 18 años.

Correo ya había dado a conocer la inseguridad que azota a esta colonia y aunado a la falta de luz en sus calles se ha convertido en un doble riesgo.

Chuyita, viven en la colonia y aunque aseguró que no se mete con nadie, no deja su casa sola porque es de un piso.

Finalmente, los vecinos reconocen que es una colonia difícil por su inseguridad, por lo que piden a las autoridades atiendan la falta de alumbrado.

