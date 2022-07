Solo el 50% de los empleados municipales de Purísima del Rincón contarían con esta prestación y cuando lo requieren acuden al hospital comunitario

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón. – Hasta por más de 10 años empleados de la presidencia municipal han laborado para las administraciones sin tener Seguro Social.

La regidora morenista, Mónica López, ejemplificó el caso de una empleada de intendencia, quien lleva trabajando en el edificio oficial desde el año 2009, y no cuenta con la prestación.

Por ello, pidió a la administración que se considerara un presupuesto para otorgar este beneficio a los trabajadores que aún no lo tienen.

“No tengo exactamente la cantidad de personas que no cuentan con esa prestación, pero sí conozco, y no es de ahorita, sino ya de tiempo, que las personas te platican que no cuentan con esa prestación (…) como esta persona que desde el 2009 labora aquí en presidencia municipal y no cuenta con esa prestación, desde hace 13 años”.

Agregó que cuando algún empleado tiene que recibir alguna atención médica, por alguna circunstancia, tiene que acudir al hospital comunitario.

Dependen de recursos del Municipio

El secretario del Ayuntamiento, José Benjamín Rodríguez, explicó que se ha buscado la manera de satisfacer estas obligaciones. Pero todo va en función de los recursos del municipio.

Agregó que hasta el momento solamente un 50 por ciento de empleados municipales cuentan actualmente con la prestación.

“Estamos como en un 50 por ciento. Se ha buscado la manera en ir satisfaciendo las necesidades de los trabajadores. Si bien es cierto, es una parte que debemos de cubrir, estamos buscando la manera de hacerlo (…) Cubrir esta obligación implicaría más recursos, pero paulatinamente se ha ido incrementando la cantidad de personas que cuentan con el Seguro Social”, sostuvo.

