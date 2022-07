Los campesinos del Ejido de Roque en Celaya esperan las lluvias desde mayo, pero tuvieron que esperar hasta el mes de julio

Daniel Moreno

Celaya.- Temerosos de perder sus siembras esta temporada, agricultores de Celaya y la región saldrán a sembrar maíz. José Raúl Mondragón Juárez, representante del Ejido de Roque en Celaya, señaló que el principal problema son los altos costos de los insumos. También el bajo precio maíz que se combinan con una incierta temporada de lluvias.

El campesino explicó que, después de la pandemia, los insumos para el campo se han elevado considerablemente. Por ejemplo, para sembrar 1 hectárea se requiere de un costal y medio de semilla de maíz, que mínimo cuesta 3500 pesos el saco. Por otro lado, el abono cuesta $25 mil pesos la tonelada, que puede rendir hasta 4 hectáreas.

Foto: Martín Rodríguez

A eso hay que añadir el riego de la presa, que por cierto ya se está acabando. Este año se les asignaron 4 riesgos a los del distrito 085, cuesta $650 pesos por hectárea. Además, la renta de maquinaria con tractor puede costar unos $2 mil pesos barbechar, $1 mil pesos rastrear y unos $1 mil pesos surcar en una hectárea.

Mondragón Juárez resaltó uno de los productos que más subieron en los últimos meses fue el fertilizante. Antes de la pandemia costaba entre $13 mil y $15 mil pesos la tonelada, pero después de pandemia se les vende entre $25 mil y $27 mil pesos.

“Esta es una inversión. Lo que inviertes en una hectárea de riego, pero los amigos de temporal estos sí sufren porque están a expensas de la voluntad de Dios”, señaló.

Ruegan por lluvias para el campo

El ejidatario sostuvo los campesinos del Ejido de Roque en Celaya esperan las lluvias desde mayo. No obstante, terminó junio y no llovió, así que las primeras precipitaciones están llegando en julio. Con esto los campesinos decidirán sembrar porque si siembran y en 20 días no llueve, la semilla o germinada se seca y la siembra se habrá perdido de manera total.

El agricultor dijo hay que diferenciar la siembra de riego, donde se pueden sacar hasta 14 toneladas por hectárea, mientras que los de temporal si bien les va podrán sacar unas 6 toneladas por hectárea.

Foto: Martín Rodríguez

Así, José Raúl Mondragón puntualizo actualmente el kilo de maíz se los compran entre $6.50 y $6.70 pesos. La esperanza es que, al final del año, cuando salga la cosecha el kilo se los puedan pagar entre $9 y $10 pesos. De lo contrario tendrán perdidas.