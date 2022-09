De estos 2 mil 500 ejidatarios de Apaseo el Grande se estima que unos 800 ya murieron; ahora los familiares tienen problemas

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- Desde el gobierno de Apaseo el Grande se ha lanzado un llamado a los ejidatarios del municipio para que se acerquen y realicen su ‘lista de sucesión’. Esto para que los campesinos puedan heredar sus tierras sin conflictos.

Francisco Cañada Melecio, director de Desarrollo Agropecuario en el municipio detalló que existen unos 3 mil 700 ejidatarios en el municipio. De estos, se estima que 2 mil 500 la mayoría no ha hecho la lista de sucesión. Esta función brinda certeza jurídica para los posibles herederos una vez fallezca el titular de la parcela.

Además, de estos 2 mil 500 ejidatarios de Apaseo el Grande se estima que unos 800 ya murieron. Ahora los familiares tienen problemas para poder poseer las parcelas por no hacer un trámite que es muy sencillo.

Apoyarán a ejidatarios

Ante ello, el gobierno local pretende ayudar a los ejidatarios a realizar su trámite organizándolos en viajes para llevar a grupos de ejidatarios a la ciudad de Guanajuato para hacer su trámite ante el Registro Agrario Nacional.

Francisco Cañada aseveró que el trámite es sencillo y no tiene costo. Basta llevar alguna documentación y que el ejidatario designe al sucesor de su tierra. De lo contrario, lo que dice la ley es que una vez que fallezca el titular de la parcela, por ejemplo siendo un hombre, la tierra ejidal pasara a propiedad de la viuda. En caso de que no hubiera, a la concubina y si no hubiera entonces pasara a manos de los hijos con preferencia al primogénito. Esto de tal modo que el resto de los hermanos deberán renunciar a sus derechos.

Los derechos agrarios que corresponden a las parcelas y al uso común quedan en una lista de sucesiones precisamente el testamento agrario. Cuando el ejidatario hace su testamento no hay ningún problema. El testamento se deposita en un sobre, se cierra y se guarda en el registro agrario y cuando fallece el ejidatario, la viuda o los hijos pueden ir y abrir ese sobre.

No obstante, si no hubiera un sucesor o los mismos no se pusieran de acuerdo deberán pasar máximo 90 días desde la muerte del titular pues de lo contrario el comisariado ejidal podrá solicitar que ese bien se venda y se repartan las ganancias.

El director de desarrollo agropecuario señaló qué tramitar la lista de sucesión es un proceso no mayor a tres meses y así se pueden evitar conflictos entre familiares.

