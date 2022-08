Afirman los agricultores que es una época difícil, ya que la lluvias no llegaron en el tiempo esperado. Por lo que es muy probable que no habrán cosechas de temporal en Salamanca

Cuca Domínguez



Salamanca.- Las poco más de 650 mil hectáreas que se siembran de temporal no se lograron porque las lluvias llegaron tarde. Así lo dijo Héctor Ortega Razo, secretario de comercialización y cosechas de la CNC estatal.

“Si acaso algunos llegaran a obtener algo de forraje para su animales, pero nada más”, precisó.

Agregó que una vez más los agricultores de temporal se han descapitalizado. Ahora solo esperan que la tierra tenga suficiente humedad para poder sembrar algo de garbanzo.

Ya solo esperan sacar algo de forraje, aunque sea



Precisó que solo en algunas regiones, que fue donde más llovió, los temporales están muy chicos. Pero estos ya no alcanzaran a dar con mazorca, “pero la gente dice, ya lo que quiero es que me dé forraje, por lo menos, debido a que la temporada de lluvias llegó demasiado tarde.

Foto: Cuca Domínguez

La esperanza ahora es que los maíces que se establecieron en las 330 mil hectáreas de riego con agua de las presas o de pozos se cosechen sin problema. “Hasta este momento van bien, aunque con algunas afectaciones por las trombas. Los granizos que han caído en algunas zonas también han afectado. Pero en general hasta este momento van bien y esperamos que así sigan”, precisó.

Ortega Razo, destacó que en este momento los agricultores de temporal están descapitalizados. Algunos sembraron en seco con la esperanza de que lloviera y perdieron su inversión porque nunca llovió. Otros apenas están viendo crecer sus plantas, solo esperando que les sirva de forraje para sus animalitos. Porque hasta la pastura para alimentarlos va a escasear.

Foto: Cuca Domínguez

Dijo que los agricultores de temporal siembran para cosechar su maíz para auto consumo. Ahora batallaran porque no habrá ni para autoconsumo, ni para alimentar a los animalitos.

“El campesino está solo, no tiene apoyo de nada, ni de nadie; si siembra la tierra se endeuda, lo que obtiene es para pagar la deuda y un poco que le quede, pero si siembra y no se le da, pierde todo y se queda con la deuda, aparte de que el pueblo se queda sin comer y se encarecen los productos derivados del grano”.



“Lo malo es que no podemos importar porque en todo el mundo hay escasez de alimentos, las condiciones climáticas están afectando a Argentina, la guerra de Ucrania y Rusia, nos está pegando y si no producimos lo que necesitan los mexicanos por lógica que todo subirá”, advirtió.

Foto: Jonathan Juárez

