Guanajuato.- La edad promedio en la que los guanajuatenses comienzan a consumir alguna sustancia adictiva es a los 13 años. Así informó Jessica Carmona Sánchez, titular de la Jefatura de Riesgo Psicosocial de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

En una charla que ofreció en las oficinas de la CICEG, la funcionaria estatal refirió que la principal droga de inicio en la entidad es el alcohol. Esto ya que concentra el 47% de los casos. Es seguida por el tabaco, con el 32%, y la marihuana, con el 14%.

Sin embargo, destacó el crecimiento sostenido que han tenido los casos atendidos de drogas en Guanajuato por la adicción al cristal. En el 2020 representaban el 41% de los pacientes y un año después fueron el 51%.

Alarma minoría de edad en consumo de drogas

La especialista también resaltó la importancia de evitar que los niños y adolescentes consuman drogas en Guanajuato antes de los 18 años, cuando su cerebro todavía no logra una madurez suficiente para ser conscientes de lo que eso implica.

“Ya no corremos tanto peligro después de los 18 años al empezar a consumir. Si los adolescentes toman sus primeras copas a los 18, 19 años, su cerebro es más maduro, pero también social y emocionalmente ya está en otra etapa de su vida. Seguramente ya está en universidad y las consecuencias son más graves: si faltan por la cruda, seguramente truenan y se trunca su proyecto de vida”, dijo.

De igual manera, fue enfática en señalar que las personas que no consumen drogas en Guanajuato deben ser parte activa de la solución a este problema que no solo genera estragos en la salud, sino también provoca situaciones como las vividas la noche del martes en distintos municipios de la entidad.

“Lo que pasó anoche no es consecuencia únicamente de esa persona que quemó el coche o el OXXO. Es una respuesta a la sociedad que hemos estado construyendo. Nosotros podemos decir ‘yo no me drogo’, ‘yo trabajo’ y demás. No es solo eso lo que nos toca, hay que hacer hincapié en que tenemos que hacer las cosas distintas, agarrar la parte que nos toca”, dijo.

Agregó que Guanajuato cuenta con 10 centros de atención primaria de adicciones, de los cuales dos se ubican en el municipio de León.

