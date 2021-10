Scarleth Pérez

León.- A Iván le negaron la entrada a un antro por no parecerse a la fotografía de su INE, también se burlaron de él. Iván es Drag Queen y ese sábado acudía disfrazado de conejita de Play Boy, con motivo de una fiesta temática a la que había acudido horas antes. Un par de años atrás, a Iván, el antro le aseguró que también era bienvenido vestido de mujer.

“Desde que caminaba hacía el acceso del antro, el guardia me vio y se empezó a reír. Le entregué mi INE para acceder y sin verla con detenimiento, me dijo: ‘no vienes como en tu credencial’, solo estiró su mano y me la entregó”, así empezaron los 30 minutos en los que Iván buscó dialogar haciendo valer sus derechos de no discriminación, para acceder.

En las primeras horas de este sábado, Iván llegó a The Normal, un antro ubicado en la zona comercial de Insurgentes, pero un acto de discriminación del establecimiento, “ya sea por órdenes de la gerencia o por decisión del guardia”, apuntó, no lo dejaron entrar, luego de media hora reunió el valor suficiente para grabar un vídeo y evidenciar lo que pasó.

También lee: Guanajuato: Buscan capacitar a empleados municipales en diversidad sexual

“Hola, buenas noches, mi nombre es Iván Noé y soy de la ciudad de León, Guanajuato. Estoy afuera aquí de The Normal y no me quieren hacer el acceso al antro que porque vengo así, hermanas. Esta es mi identificación, que me pidan mi nombre completo, mi curp, mi firma, que me pidan lo que ustedes quieran, pero aquí en el antro no me quieren dejar entrar que porque no vengo como estoy en la INE.

Chicas, soy una persona que me identifico como hombre, me visto de mujer, hago Drag Queen, trabajo de esto (refiriéndose al Drag) y me parece una falta de respeto que no me dejen entrar, que porque soy travesti y así seguimos con la homofobia, la discriminación en Guanajuato. Es esta persona que no me quiere decir su nombre (aparece a cuadro el guardia del lugar)”, dice Iván Noé en un video publicado en su perfil de Instagram.

1 de 3

Bajo un ambiente de iluminación de color rojo, tal cual el acceso de The Normal, Iván relata lo que vivió esa noche. Un guardia es el señalado, el sujeto se burla de Iván mientras el graba su testimonio, todo queda grabado.

En la publicación otro vídeo es evidencia de lo que iban detectó como una anormalidad, el guardia permite el acceso a quienes solo muestran el INE por fotografías desde la pantalla de un celular.

Te puede interesar: Bodas homosexuales, un detonante económico para Guanajuato: Turismo municipal

“Están dejando entrar al antro sin identificación personal, con puras fotos con el celular”, Iván finaliza su denuncia en redes sociales.

Iván exhibió también, cómo la gente que trabaja en las redes sociales del antro, hace dos años le mencionaron a Iván ser bienvenido vestido de mujer. En una captura de pantalla, comparte el mensaje privado con la página en Facebook de The Normal; él pregunta: “¿si me voy de chica obvio con mi INE si me dejan entrar?”, The Normal responde: “Claro, ¿cuándo nos visitas?”

En abril 2019, Iván trabajó para el Festival Latido, la rueda de prensa se llevó a acabo en The Normal y aunque esa vez “iba maquillado como mujer, solo que sin peluca”, esa vez no me dijeron nada. Existen videos en los que aparece Ivan.

Denuncia ante Conapred y Profeco

Lucía Verdín, conocida como ‘La Wera Limón‘ regidora del Ayuntamiento 2021-2024, defensora de la Comunidad LGBTTTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trangénero, travesti, transexuales, intersexual y queer), apuntó que el caso de Iván, tienes argumentos suficientes para presentar quejas ante la CONAPRED (Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación) y la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor).

“Si bien los establecimientos pueden reservarse el derecho de admisión, lo que pasó con Iván es una práctica discriminativa”, apuntó la regidora.

La Wera Limón exhortó al establecimiento a emitir una disculpa pública y a trabajar en la capacitación de sus empleados. La capacitación por la no discriminación para personal de establecimientos públicos y privados, es prioridad en la agenda de la regidora.

En cuanto a la Profeco, la infracción de este caso discriminatorio es abordado en el Artículo 58, Cápitulo VI, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento:

“El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad. Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares…”.

LC