Desde los seis años, Don Agustín ‘El Güero’ tuvo que trabajar en el negocio del calzado para ayudar a su familia

Miguel Juárez

León.- Don Agustín ‘El Güero’ siempre se quiso ser cantante. Sin embargo, debido a las circunstancias económicas de su familia, desde los 6 años tuvo que apoyarles en el negocio del calzado. Con más de 30 años como ‘zapatero remendón’, expresó que ha sido una vida difícil por la falta de educación en su niñez.

Desde las 6 de la mañana, más o menos a la edad de 6 años Don Agustín ‘El Güero’, como siempre ha sido conocido, acostumbraba a levantarse, muchas veces entre lágrimas, para remojar los cortes de piel que su padre en el día iba a utilizar para el montado del calzado. En aquellos años, el curtido todavía era todavía muy rústico.

Un largo camino

Debido a que en su familia había muchas necesidades y carencias, pues eran 10 hijos, su padre tenía que trabajar en más de un lugar en ocasiones. Sin embargo, ni con estos esfuerzos Don Agustín y sus hermanos tuvieron la oportunidad de estudiar.

No por gusto, sino por necesidad, se vieron obligados a aprender todo lo posible de su padre en el oficio del calzado. Esto para apoyarle y trabajar con él.

“(Mi papa) tuvo que ser mil usos. En su época en los zapatos si no le pagaban bien, se metía de chofer; de mozo de hotel o se iba a Estados Unidos un tiempo. Crecimos con muchas carencias y necesidades. De repente empezaba a hacer sus parecitos, empezaba con muy poco”.

Aunque expresó que no le iba tan mal, mientras crecían su padre fue enfermando poco a poco y cada vez podía trabajar menos debido al diabetes; además de sus complicaciones y las presiones de no poder solventar gastos.

Foto: Miguel Juárez

Ante ese declive, decidió empezar un remendero de zapatos en la Colonia Loma Bonita, pidiendo la ayuda principalmente de su hijo Don Agustín ‘El Güero’, casi a los 16 años. Sin embargo, él no se sentía seguro, ni con la capacidad de mantener el negocio de la familia.

“¿Cómo ves hijo, me ayudas? (A lo que respondió) Mire papá, usted y yo no vamos a sacar a un perro de una milpa. Usted ya está grande y yo estoy inexperto. No vamos a poder hacer todo. Consiga dinero. Personas que nos ayuden” dijo Don Agustín.

Tomó el negocio familiar

Aunque su padre consiguió el dinero vendiendo un terreno y empeñando la casa de su madre, el negocio creció, aunque no mucho. No tenían conocimientos en administración de empresas, ni para formalizar el negocio.

Con el agravamiento de su enfermedad, decidió dejar al hijo menor al frente, pues Don Agustín ‘El Güero’ no se consideraba fuerte para ser su brazo de apoyo.

“No me miró las zancas. Yo no pude ser su brazo fuerte”, expresó.

Sin embargo, el menor de los hermanos y ahora cabeza del negocio, tras la cercanía con el alcohol y las drogas empezó a dejar caer el negocio; al grado que su esposa e hijos lo fueron dejando también.

Ahí fue cuando no hubo más opción para Don Agustín ‘El Güero’ que entrarle y dirigir el negocio.

Desgraciadamente, también por su desconocimiento y desconfianza a quienes buscaban apoyarles, el negocio no pudo prosperar. Su padre falleció a los 64 años. Les dejo un par de terrenos que obtuvo en sus mejores épocas.

Es en uno de estos, donde Don Agustín tiene su ‘Hospital del Calzado’. Desde hace más de 30 años ofrece servicios de tratamiento y reparación para quienes así lo requieren. Aunque dice no son muchos los clientes, siempre hay quien se acerca a solicitar sus servicios y ayudarle.

Inició en solitario desde los 26 años en un pequeño espacio en el Mercado Espíritu Santo. Pero, debido al abandono y falta de clientes sólo aguanto ahí tres años. En este lugar conoció una de sus más grandes pasiones, el canto; esto gracias a una mujer que conoció y con quien salía a realizar algunas presentaciones.

Sin embargo, por una cosa u otra, las cosas no salieron bien. Reconoció en ella y en lo que hacían lo que siempre quiso hacer.