Actualmente el DIF de Irapuato sigue 16 procesos de adopción y tiene a su cargo 77 menores, en situación de orfandad

Nancy Venegas

Irapuato.- Mientras que la adopción de menores de edad disminuyó en Irapuato, la adopción de mascotas ha registrado un aumento, esto de acuerdo con los datos proporcionados por Alejandro Jiménez Ramírez, director del DIF, quien dijo esta situación es un reflejo de un cambio cultural.

“Es una situación muy respetable, yo siempre digo que todos tenemos historias de vida, ideologías, creencias y pues cada uno tenemos que respetar las ideas de todos, es como las religiones hay católicos, cristianos y si las personas de repente prefieren adoptar a un animalito pues están en todo en todo su derecho”, dijo Jiménez Ramírez.

Actualmente el DIF sigue 16 procesos de adopción y tiene bajo su resguardo a 77 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. El titular del DIF Irapuato, comentó que esta situación solo es el reflejo de un cambio cultural, en el que no todo es negativo pues se han modificado ciertas rutinas en pro del cuidado del medio ambiente y la vida de los animales.

Foto: Eduardo Ortega

“Sí ha venido un auge sobre el tema del respeto al cuidado de los animales y se ha incrementado el tema de las adopciones ya no la compra en ciertas tiendas de perritos en específico por ejemplo, yo no lo denominaría como fenómeno yo digo que es un cambio dentro de nuestras creencias y costumbres, hay más cuidado por el tema de la ecología pero pues todo se va generando a través de un cambio de pensamiento que como seres humanos, sociedad estamos teniendo… No puedo generalizar de todas las familias a nivel Irapuato, Guanajuato, a nivel nacional o mundial no cada uno tiene historias y costumbres diferentes”, comentó.

Foto: Eduardo Ortega

El resguardo de menores de edad en situación de orfandad durante esta pandemia se incrementó de un 20 a un 25%, actualmente se encarga de la educación, alimentación y desarrollo de 77 niñas, niños y adolescentes.

“Desafortunadamente en una situación que no se había avanzado tanto dentro del sistema, sin embargo al día estamos haciendo una reestructura dentro de los procesos de la procuraduría en donde estamos identificando justamente cuáles son estos niños, cuántos niños tenemos en proceso de adopción, cuántos de reintegración familiar y vamos a semaforizar toda esta parte, es una mesa de trabajo que estamos desarrollando de manera quincenal con el DIF estatal y quincenalmente al interior del DIF, para darle seguimiento a todos estos niños porque es más fácil que sean adoptados de 7 años para abajo, para arriba es un poquito más complicado entonces tenemos que trabajar con otro tema, otro tipo de situaciones como su plan de vida independiente”, comentó el director del organismo

