La disculpa de Lorena Alfaro reprobó todo acto que atente contra la dignidad humana y se comprometió a la no repetición de este hecho

Nayeli García

Irapuato.- La alcaldesa Lorena Alfaro García ofreció una disculpa pública a las 27 personas detenidas durante la manifestación del primero de mayo por los actos violatorios que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cometió en contra de sus derechos humanos. Reprobó todo acto que atente contra la dignidad humana y se comprometió a la no repetición y a siempre actuar conforme al Estado de Derecho. Sin embargo, las investigaciones contra feministas que actuaron ese día no se detendrán

“Esta disculpa pública no la ofrezco solamente como una atención y seguimiento de la recomendación de la procuraduría, sino que representa mi firme convicción de respetar la libre manifestación y los derechos humanos de las personas; es por ello que repruebo todos aquellos actos que atenten contra dignidad humana y refrendo mi compromiso de actuar con pleno respeto al marco constitucional y a los derechos humanos. En los próximos días estaremos dando cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la procuraduría a quienes fueron afectadas en sus derechos”. Así lo señaló la presidenta municipal

Esto, luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitió seis recomendaciones al Gobierno Municipal al acreditar que sí hubo violación a los derechos humanos de las y los manifestantes: a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica en sus modalidades de libertad personal e integridad personal, por la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

“Restaurar la herida social”

“Queremos restaurar la herida social y que estos hechos no vuelvan a repetirse”, dijo a alcaldesa. Como máxima autoridad del municipio fue la encargada de llevar a cabo el cumplimiento de las recomendaciones derivadas del expediente 450/22-B.

Se comprometió además a la no repetición de estos actos violatorios en el futuro. Por ello se comprometió a trabajar de forma coordinada para la sensibilización y profesionalización del personal municipal para cumplir con tres puntos:

Fortalecimiento a la capacitación al personal operativo de la corporación municipal a fin de garantizar un trato digno y con perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. La sensibilización y actualización a las personas servidoras publicas que desempeñan funciones de seguridad, privilegiando de manera permanente los contenidos temáticos en materia de derechos humanos. El impulso al establecimiento y observancia de las disposiciones normativas para erradicar cualquier acto que pueda violentar un derecho humano.

“Refrento ante todas ustedes el compromiso de la administración que estaremos trabajando para sentar las bases para un respeto pleno del estado de derecho y a los derechos humanos de cada persona y lo seguiremos haciendo juntos de la mano de la sociedad y del gobierno”, indicó.

Demandas contra feministas continúan

La alcaldesa Lorena Alfaro comentó en entrevista que continuarán las investigaciones en Asuntos Intentos para la sanción de las policías que participaron en los actos de uso de violencia irracional en contra de las manifestantes. También seguirán las que se encuentran en la Fiscalía General del Estado (FGE) por los daños perpetrados a la Presidencia Municipal de Irapuato.

La detención ocurrió tras los daños a la Presidencia Municipal de Irapuato generados por mujeres vestidas de negro identificadas como el ‘bloque negro’. El municipio acusó que tras el conflicto 11 policías resultaron heridas, tres de ellas hospitalizadas, de las 107 elementos asignadas a atender la manifestación.

Rechazan disculpa de Lorena Alfaro

“Ni perdono ni olvido”, respondieron las mujeres violentadas en sus derechos humanos a la disculpa pública de la alcaldesa.

Joselyn, una de las víctimas del uso irracional de la fuerza por parte de las Policía Municipal de Irapuato, tomó la palabra para expresar los horrores a las que se les sometió. Además dejó en claro que ninguna de ellas es una delincuente.

“Me tomó de la mano una policía por defender a una niña. Nos metieron a la presidencia, nos golpearon dentro. Ver que están golpeando a mi hija de verdad que sí da una impotencia muy fuerte. Por más que quería defenderla no podía porque era golpe tras golpe, sentir que las personas que nos iban a proteger eran las personas que no estaban haciendo mucho daño física y psicológicamente porque decir que nos van a cortar la cabeza, aventarte a un canal y que una muerta más o una muerta menos a ellos qué”, narró.

Temen a quien debería protegerlas

Mientras hablaba, sus compañeras levantaron cartulinas de reproche a la Policía Municipal de Irapuato. Dijeron temerles luego de los actos de tortura a los que las sometieron. Dejaron claro que no olvidarán lo que sucedió dentro de la Presidencia Municipal de Irapuato aquel primero de mayo.

Joselyn acudió a la marcha con su hija de trece años, y dos sobrinas menores de edad, así como otra hija de ocho años que alcanzó a huir durante la detención. Nunca imaginó que la autoridad encargada de protegerlas las iba a lastimar de la forma en que lo hizo, señaló.

“Nadie se merece ser golpeada y humillado de esa manera, hasta el día de hoy podemos decir que hablar de lo que sucedido no es algo que se olvida ni se va a olvidar, porque fue una tortura lo que nos hicieron: aventarnos alcohol y decirnos que nos iban a quemar. Entendemos que no depende tanto de las personas, pero eran mujeres policías, eran madres y aunque les dijeran que no las golpearon que eran niñas, no les importó. Su trabajo era defendernos a nosotras, a la gente, no golpear, no es abusar sexualmente una mujer a una mujer, no es humillarnos. Ni el hecho de que hayamos estado nosotras ahí es para que la gente nos juzgue sin saber cómo fueron las cosas, que a mí me golpearon por defender a la mi hija”, puntualizó.

Manifestación del tamaño de la violencia hacia mujeres: Las libres

Por parte de la asociación Las Libres, Verónica Cruz celebró que la autoridad de Irapuato reconozca que no hizo bien al reprimir la manifestación feminista. Además confió que ahora que ya se reconoce el problema se actúe para que no se repita, porque todos los presentes están de acuerdo en una cosa: en construir paz.

Reconoció además que existen personas que no están de acuerdo en la forma en que las feministas se expresan. Señaló que existen formas de hacerlo, sin embargo los llamó a la reflexión ya que, dijo, es parte de la ira que tiene ante la incompetencia de las autoridades de detener la violencia hacia las mujeres.

“Es momento de pensar que es parte de la rabia y la indignación de las mujeres, de las mujeres organizadas, de las mujeres que se manifiestan es el tamaño de la problemática de la violencia contra las mujeres, las desapariciones, los homicidios, los feminicidios, la violencia sexual y esa rabia y esa indignación se manifiesta en las calles, porque es el tamaño de la incapacidad que tiene el Estado con mayúscula de resolver los problemas que nos afectan a las mujeres”, detalló.

Detalló que durante la marcha del primero de mayo detuvieron a 22 mujeres y un hombre mayor de edad. También detuvieron a cuatro menores de edad, contra las que se hizo un uso irracional y abuso de poder de la fuerza pública.

