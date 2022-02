El diputado Ricardo Villareal acusó que la denuncia vino de Mauricio Trejo para desviar la atención de 16 procesos penales desde la ASEG

Roberto López

San Miguel de Allende.- El diputado Ricardo Villareal aseguró que la supuesta denuncia en su contra por delincuencia organizada es “una cortina de humo” que “orquestó el alcalde Mauricio Trejo”. Así, la usaría para desviar la atención de 16 procesos penales que le inició la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

La noche del martes se hizo pública la denuncia de los exalcaldes Luis Alberto y Ricardo Villarreal García ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Esta, interpuesta desde el pasado 28 de enero, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

También lee: Denuncian a Luis Alberto y Ricardo Villarreal por delincuencia organizada y fraude

“No he sido notificado de ninguna denuncia en mi contra. Me entero por los medios de comunicación y por las declaraciones del alcalde Mauricio Trejo Pureco. Me queda claro que es una cortina de humo en la que el alcalde quiere desviar la atención. Él sí está siendo investigado por 16 procesos penales que le inició la ASEG”, declaró Ricardo Villarreal.

Dijo que mientras a Mauricio Trejo Pureco lo investiga la Fiscalía General de Guanajuato, “a mí me denuncia supuestamente una organización que no existe”.

“Me di a la tarea de buscar al denunciante y no encontré nada. Además, en el domicilio que presentan en la denuncia —avenida Independencia 36, colonia Centro, alcaldía Cuahutemoc— hay una Sociedad Bíblica de México“.

Y lo reta

Foto: Roberto López

Ricardo Villareal dijo que un principio de derecho señala que, el que afirma, tiene que probar. “Si tiene pruebas, reto públicamente al alcalde Trejo y a ésta inexistente organización a que exhiban públicamente las pruebas que tengan”.

Villarreal García se refiere a la organización México Unido Contra la Corrupción como la que aparentemente interpuso la denuncia. Sobre quienes dijo que hay muchas organizaciones que pelean para acabar contra la corrupción en México “pero esta no es una de ellas”

“Que me digan de qué hechos y de qué se trata, porque en ningún lado he leído cuáles son los hechos que supuestamente constituyen los delitos por los que me señalan”. Y aseguró que no tiene nada qué esconder porque “dicen que para tener la lengua muy larga hay que tener la cola muy corta. A mi nunca me ha dado miedo decir lo que pienso”.

Te puede interesar: Cuento de nunca acabar: revocan suspensión de los consejeros del Sapasma en SMA

Aseguró que lo más grave es que el alcalde se gasta el dinero de los sanmiguelenses en éste tipo de ataques.

“Y no es nuevo. Lo ha hecho durante mucho tiempo. Ataca y difama a quienes no piensan como él, pero yo le digo muy claro: a mí no me da miedo ni me va a amedrentar con sus supuestas denuncias”.

ac