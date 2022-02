El gobernador se mostró más preocupado por si la reforma energética será aprobada, pues teme que esto espante a los inversionistas y empresas que utilizan energías limpias

Celaya.-Más que la “suspensión de relaciones” que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con España, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, las afectaciones que a las inversiones españolas en el caso de aprobarse le Reforma Energética.

Rodríguez Vallejo, prefirió no ahondar en la polémica desatada la semana pasada, cuando López Obrador dijo que “consideraba sano para ambos países hacer una pausa y distanciar las relaciones político-económicas” que se crearon en las dos últimas décadas entre empresarios españoles y los gobiernos mexicanos.

El mandatario, se limitó a decir que se mantiene una buena relación con las empresas españolas y se les abren las puertas a todas aquellas que deseen instalarse en la entidad, sin embargo, le preocupa que de aprobarse la Reforma Energética que propone el gobierno federal, afectaría la llegada de más empresas de producción de energía limpia que buscan establecerse en Guanajuato.

En la actualidad está Iberdrola en San Felipe y otra en San Diego de la Unión, que va a instalar un campo de paneles solares.

“Tenemos una inversión en San Felipe, Iberdrola, que es un parque eólico; me acaban de presentar un proyecto nuevo en San Diego de la Unión, otra empresa que quiere hacer un parque solar son más de 300 hectáreas lo cual lo veo positivo. Guanajuato está dentro de esta franja del mundo que tiene una gran radiación solar, sería un desperdicio no aprovechar esta energía solar que es limpia, gratuita y que se puede generar energía para la ciudadanía y para las empresas al mejor costo y nos hace más competitivos”, señaló.

El gobernador dijo que son 3 o 4 empresas españolas que han invertido en Guanajuato en materia de energías limpias, de otros sectores productivos hay otras y enfatizó con todas se tiene una buena relación.

“Esta posible reforma energética hay que revisarla muy bien yo le he encargado a los diputados que lo revisen muy bien, estamos viviendo un momento histórico a nivel global donde hay una gran tensión China-Estados Unidos, y en ese sentido las empresas se quieren venir a México, y Guanajuato es un estado que puede proveerles de energías limpias, no lo pueden hacer otros estados, muchos porque aunque tienen el sol no tienen la aerografía, , tienen mucha montaña nosotros tenemos grandes planicies sobre todo sería en el norte del estado”, mencionó Rodríguez Vallejo.

Señaló que Guanajuato tiene una gran necesidad de energías limpias y que los inversionistas ven en el estado una gran oportunidad por la ubicación geográfica, “es muy apetecible Guanajuato, los que se quieran venir a Guanajuato son bienvenidas, siempre y cuando sean empresas limpias, que no contaminen, que no usen mucha agua, que no vengan a dañar el medio ambiente y que le paguen bien a sus trabajadores”.

