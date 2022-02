Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ofreció disculpas a los productores agrarios de Guanajuato porque su Gobierno no se había acercado a ellos

Luz Zárate

Celaya.- Ana Luisa Ramírez Solorzano tomó protesta como nueva coordinadora del Congreso Agrario Permanente (CAP) para el periodo 2022-2023, y durante el evento el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ofreció disculpas a los productores por estar alejados de su sector en sus primeros tres años de gobierno.

El mandatario estatal tomó protesta a la nueva mesa directiva que representa a 11 organizaciones campesinas que integran el CAP. Además de Ana Luisa Ramírez como coordinadora; también tomaron protesta María Socorro Ramírez Flores como secretaria técnica; y Francisco Escobar Osornio como secretario de actas.

Durante su intervención, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se disculpó por la lejanía que su gobierno ha mantenido con el sector agrario.

Rodríguez Vallejo se justificó explicando que al inicio de su mandato tuvo que resolver la falta de gasolina, posteriormente llegó la pandemia del coronavirus aparejado de la crisis económica y la mayor inflación registrada en los últimos años; todo esto aunado a la crisis de inseguridad y violencia que se ha vivido en Guanajuato.

“Quiero ofrecer una disculpa a todo este gremio campesino social. Desde el inicio de mi Gobierno hemos vivido diversas crisis, empezamos el sexenio sin gasolina, después nos llega una pandemia lo que nunca hubiéramos imaginado que aún no termina, que va ya de salida pero aún no termina, aparejado de una crisis económica y una inflación brutal, además de la crisis que ya veníamos arrastrando de inseguridad, la violencia en el estado, coches quemados en las carreteras, extorsiones, balazos, homicidios”, afirmó el gobernador.

Habrá comunicación con SDAyR, SEDESHU y la Segob

Por lo que ofreció mantener mesas de trabajo con las organizaciones campesinas, las cuales serán encabezadas por la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo; el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), Paulo Bañuelos; y el secretario de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), Jesús Oviedo Herrera.

“Los primeros tres años me he dedicado a resolver estos problemas, eso no me ha permitido estar cerca de ustedes como yo quisiera. Les prometo, les ofrezco un Gobierno más cercano a ustedes y estar más al pendiente de sus demandas y mantener un diálogo permanente. Para tocar los principales temas, con Paulo Bañuelos el tema del campo, pero con especial énfasis en el apoyo a la mujer del campo, los programas de apoyo a la mujer en el campo; con Jesús Oviedo de Desarrollo Social y Humano una especial atención en el tema de vivienda social para sus organizaciones y la introducción de servicios a sus comunidades; y con Libia todo el tema legal y reglamentario en temas de vehículos, de predios, de escrituración y todo lo que conlleva, esta mesa será permanente y eventualmente me estaré reuniendo con ustedes”, explicó.

Rodríguez Vallejo pidió a los productores que hagan llegar sus peticiones a través de sus organizaciones.

El mandatario estatal también invitó a los productores agrícolas a participar en las mesas de planeación y establecer las políticas públicas para los programas del campo y reglas de operación, así como el presupuesto anual.

Piden más equidad para las mujeres del campo

Por su parte, la recién nombrada coordinadora del CAP en Guanajuato, Ana Luisa Ramírez Solorzano, pidió que haya equidad para la mujer del campo y se comprometió a luchar por los intereses y necesidades de las mujeres y hombres del campo.

“Compartimos la necesidad de una profunda reforma al campo, para construir una verdadera política de estado mexicano hacia sus campesinos y productores, señor Gobernador a nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación la desarrollo, las organizaciones que integramos el Congreso Agrario Permanente en Guanajuato nos pronunciamos por el cabal cumplimiento de los derechos que otorga nuestra Constitución “, señaló.

Ramírez Solorzano se comprometió a promover la diversificación de las actividades productivas del campo, promover acciones que eleven la productividad, la rentabilidad, competitividad y el ingreso y empleo de la población rural.

“Los que estamos aquí producimos los alimentos que día a día se ponen en la mesa de las familias mexicanas. Señor gobernador: ningún Gobierno puede garantizar la autosuficiencia alimentaria cuando margina a las organizaciones productivas y sociales en la toma de decisiones, nosotros queremos pronunciarnos por la participación de las mujeres en el campo, nosotras desarrollamos un papel importante en el campo como agricultoras, asalariadas y empresarias”, indicó.

Ramírez pidió que las mujeres del campo no sean discriminadas por cuestiones de género y el Gobernador se comprometió a que su Gobierno escuchará sus demandas.

“Las mujeres de las zonas rurales nos hemos enfrentado a una serie de limitaciones para participar en actividades económicas debido a la discriminación por motivos de género y las normas sociales”, señaló la nueva coordinadora del CAP.

El Congreso Agrario Permanente (CAP) se conforma por el Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatenses, Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CONDUC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Unión Campesina Democrática (UCD), Central Campesina Cardenista, Por la Dignidad Campesina y Agro, Consejo Nacional de Sociedad y Unidades de Campesinos y Colonos (CONSUCC), y la Agrupación de Movimientos Indígenas Urbanos y Campesinos de Guanajuato (AMIUG).

