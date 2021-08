Staff Correo

Irapuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmó que desde hace un año sabía que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigaba al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, a quien le refrendó su apoyo. En este sentido, informó que este es uno de los temas que quiere abordar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cita que aún no les es confirmada.

“Me gustaría platicar con él en lo personal ese y otros temas del estado”.

Aseguró que ya mandó una carta al Gobierno federal y solo está a la espera de su confirmación.

En cuanto al tema de la investigación por parte de la UIF, Sinhue respaldó nuevamente al Fiscal de Guanajuato y dijo que la Unidad podía seguir investigando.

“Como siempre lo he dicho, el fiscal tiene la confianza, fue nombrado por el congreso como fiscal y… bueno, esperemos que pronto se pueda arreglar esto, repito esta investigación desde el año pasado la conocía y me quedó claro que no había elementos en contra de Zamarripa que van a investigar más personajes, adelante”, reiteró.

Por otro lado, el gobernador defendió que sí se han tenido avances en la disminución de homicidios dolosos e incluso compartió que este miércoles se reunió con la mesa de seguridad y revisaron que se tienen 710 homicidios menos con respecto al mismo periodo del año pasado.

“No es suficiente aún, falta mucho, pero creo que se están notando poco a poco los logros, y es lo que siempre he pedido hay que ponernos a trabajar para que sigamos dando resultados que es lo que la gente espera todavía mucho más”, puntualizó.



“Es castigo del Gobierno federal” Diego aseguró que el Gobierno federal está castigando a Guanajuato con el recorte de recursos al grado de que el Estado ha tenido que invertir en obras federales. “Sí, al paso del tiempo pareciera que hay un castigo sobre todo en lo económico a Guanajuato, ya son más de 20 mil millones menos que ha dejado de recibir el estado de Guanajuato y que nos preocupa”. Recordó que las únicas obras que se hicieron fueron los cuarteles de la Guardia Nacional, lo cual no implica mayor inversión y en lugar de eso se tienen obras pendientes como el puente de la Soledad que atraviesa una carretera federal, el puente de Comanjilla, entre otras obras. “Lo que te puedo decir es que al día de hoy, y se los he señalado siempre, no hay ni una sola obra ni una obra que se esté haciendo en Guanajuato, ya son tres años que por parte del Gobierno federal, prácticamente, en diciembre se cumplen tres años, y ninguna obra se está haciendo”, recriminó. Compartió que el Gobierno del Estado ha metido dinero a las carreteras federales, porque son importantes para la conectividad de la entidad, como es la ampliación de la carretera Salvatierra-Acámbaro que es federal y que se hizo con recursos de la deuda que adquirió Guanajuato, y se tiene pendiente la carreta de Dolores-San Miguel de Allende que también es federal y cuyos gastos correrán a cargo del Estado. Reiteró que es urgente una cita con el ejecutivo nacional, pues se tiene pendiente aclarar el tema del Zapotillo y el Centro Paralímpico, el cual calificó como un ‘elefante blanco’ al que se invirtió una gran cantidad de dinero y nadie lo aprovecha, nadie le da mantenimiento.

