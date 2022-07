El alcalde dijo que está a favor si Gobierno del Estado contrata la deuda pública, pero debe repartirse equitativamente entre los municipios

Cuca Domínguez

Salamanca.-El presidente municipal, César Prieto Gallardo declaró que cuando la deuda pública está justificada y es en beneficio de la productividad, de la seguridad de la ciudadanía o de la mejoría en la calidad de vida se vale.

Lo anterior, luego de que la CONCAMIN y COPARMEX coincidieron que es viable que el estado contrate más deuda. Sin embargo, dijo que en el caso de Salamanca no tiene contemplado solicitar más deuda pública, “cuando llegué a este gobierno no había proyectos ejecutivos de los que pudiéramos echar mano para poder endeudarnos y estamos tratando de no hacerlo”.

Además, comentó que heredó dos deudas de más de 80 millones de pesos; las cuales heredó de las administraciones de Justino Arriaga y Antonio Arredondo y que actualmente pagan.

“Por ello quisiera tratar de que todos los proyectos que tengamos los gestiones con el Gobierno Federal o alguna otra área como Ferromex que puede colaborar con algún puente y tratar de no endeudar al municipio. Salvo que hubiera un proyecto que realmente valiera la pena; que tuviera un impacto en la ciudadanía. Tendríamos que considerarlo y también preguntarle a la gente si es correcto hacerlo o no se tiene considerada”, precisó.

Pide que recurso se repara de forma equitativa

El alcalde dijo que no critica a quien solicite la deuda; pues dijo que cada presidente municipal sabe las necesidades de su municipio. De ahí pueden tomar las decisiones que mejor consideren, pero con responsabilidad.

Respecto a que el Gobierno del Estado pueda contratar deuda para hacer obra en los municipios dijo estar de acuerdo, siempre y cuando se reparta entre los 46 municipios.

“Lo que sí pedimos es que ese recurso se reparta de manera equitativa, hacia los 46 municipios de manera proporcional. Sabemos que León es el municipio más grande del estado y es orgullo para nosotros como guanajuatenses. Pero, también es importante darle a otros municipios pequeños como Jaral del Progreso, Xichú, Atarjea y otros que generalmente no ven esos recursos…Si hay una comunidad o una ciudad que requiere drenaje o agua para que la gente viva mejor; se debe dar prioridad a las obras de impacto social”, comentó.

