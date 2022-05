Luego de que se permitiera la deuda millonaria del Club León por alrededor de 42 mdp, pidieron que se revisen las irregularidades

Fernando Velázquez

León.- El dirigente del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, pidió a la Contraloría que investigue y deslinde responsabilidades por la deuda millonaria del Club León en SAPAL desde hace 12 años. Esto sin que haya habido hasta ahora consecuencias.

En conferencia de prensa, sostuvo que la ley debe aplicarse para todos de manera pareja, sin que exista consideración para alguna persona o empresa.

Urge investigación por deuda

Por ello, consideró necesario que la Contraloría revise si hubo alguna irregularidad por parte de algún funcionario o exfuncionario del SAPAL. Esto luego de que se permitiera la deuda millonaria del Club León por alrededor de 42 mdp.

“Puede ser un motivo de sanción. Cuando una persona no hace su trabajo, su función en el momento en que está al frente del cargo. También es motivo de responsabilidad porque no hizo su trabajo, no ejecutó el proceso y que debería haber evidencia de que cumplió con la norma. Cuando una persona no lo ejecuta, también es motivo de sanciones administrativas, hasta de posiblemente un daño patrimonial en este caso”, dijo.

Antonio Guerrero destacó que el SAPAL es una de las estructuras de la administración municipal mejor organizadas y con procesos estandarizados, por lo cual de ese mismo modo debería proceder para el cobro de la referida deuda.

El pasado 5 de mayo, el director del SAPAL, Enrique de Haro, informó que el SAPAL no cobrará la deuda que mantiene el club por concepto de descargas, hasta que no concluyan las reparaciones de las fugas detectadas en las tuberías del estadio León.