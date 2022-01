Redacción

Baja California.- La Fiscalía General de Baja California anunció la detención de Ángel Peña, reportero independiente, quien es investigado por su probable participación en el homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel en Tijuana.

Luego de que la Fiscalía comenzara la investigación del asesinato, decidieron inspeccionar el domicilio de Ángel la madrugada de este 19 de enero, y encontraron una cantidad aún no determinada de marihuana.

Esto fue suficiente para procesarlo por el presunto delito de narcomenudeo, por lo que se encuentra tras las rejas mientras se mantiene la investigación de su posible participación en la ejecución del reportero y fotógrafo.

La relación de Ángel Peña con el homicidio de Margarito Martínez surgió porque en un video el acusado amenazó al fotoperiodista por videograbar sus automóviles y exponerlo como “el halcón de La Sánchez (colonia de Tijuana)”.

Además, Ángel se habría presentado en el lugar del homicidio de Margarito para documentarlo, pero ahí tuvo un desencuentro con la activista Sonia de Anda, presidenta del colectivo ‘Yo sí soy periodista’ , quien lo habría amenazado de muerte.

“A mí no me interesa que tengas 20 años de experiencia que tú tengas la página de Tijuana en Guerra… no me importa, no me interesa, pero mis carros no me los vuelvas a exhibir en los medios que andes diciendo que soy el halcón de La Sánchez”, se escucha que dice Ángel en el video exhibido por Ciro Gómez Leyva

Sin embargo, en entrevista para Radio Fórmula previa a su detención, el propio Ángel comentó que él mismo se entregaría a los policías, pues es inocente.

“Yo no soy ningún asesino. Yo solo lo único que espero y en lo único que tengo fe es en que el gobierno trabaje limpio, que hagan su chamba pero que la hagan limpia, si me van a investigar que lo hagan limpio”, indicó.

Margarito estaba en el programa de protección de testigos El periodista Margarito Martínez fue asesinado de un balazo en la cabeza, el lunes en Tijuana, Baja California. Era colaborador de varios medios de comunicación en ese mismo estado como especialista en la fotografía policíaca. Recientemente había sido integrado al Mecanismo de Protección tras amenazas de un expolicía, según la presidenta del colectivo “Yo sí Soy Periodista”, Sonia de Anda, quien además dijo para el noticiero de Ciro Gómez Leyva que, “Margarito hace menos de un mes pidió la protección a periodista debido a que un sujeto que se hace decir comunicador en redes sociales hizo unas transmisiones en vivo enfocando su rostro y señalándolo como responsable de haber sido quien administraba dos o tres páginas de Facebook en las que se reportan crímenes” Margarito Martínez colaboró con medios locales como Punto Norte, Grupo Cadena Baja California, La Jornada Baja California y el Semanario Zeta; también trabajó con prensa internacional como Los Angeles Times y BBC.

JRP