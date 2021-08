Luz Zárate

Celaya.- El director general de la organización ‘México S.O.S.’ y coordinador nacional de ‘Mesas de Seguridad y Justicia de México’, Orlando Camacho Nacenta aseguró que luego de que Celaya estuvo considerada como la ciudad más violenta del mundo, poco a poco va mejorando la seguridad y la percepción ciudadana.

Dijo que fueron varios los factores que han ayudado a mejorar la seguridad en la ciudad, pero fue crucial el cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues con la llegada de Miguel Ángel Simental hay “evidente mejoría y muchos cambios”.

“(…) esto no vino gratis, ni de repente los delincuentes dejaron de delinquir, esto vino por una voluntad de tomar decisiones y acciones muy puntuales y muy concretas y que no han sido fáciles de tomar (…) aquí se tomaron decisiones con mucha seriedad, hoy no es lo mismo el Celaya de hace tres años al de ahora”, afirmó.

Camacho incluso se unió -junto con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo– a la lista de personas que piden que repita en el cargo a Miguel Ángel Simental. Alertó que con el cambio de administración y si hubiera cambios en la titularidad de esta área, se pueden frenar los avances en la materia.

“También hay que hablar bien de los que hacen bien las cosas, me parece que el comandante Simental ha hecho una labor extraordinaria… Si lo cambiaran siempre hay un riesgo de que las cosas no continúen y no se acaben de consolidar”, afirmó.