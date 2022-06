El secretario del Ayuntamiento no pudo negar que la inseguridad sea motivo del desplazamiento forzado en Salamanca, pero acusó que hay más factores

Salamanca .- El desplazamiento forzado por la violencia, ya se advierte en comunidades rurales de Salamanca y colonias como Barlovento o Reforma. El alto índice de inseguridad en estas zonas obliga a familias a renunciar a sus hogares para proteger a sus familias.

Al respecto el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores dijo que esto puede deberse a muchos factores, pero no descartó que uno sea la inseguridad. Por otro lado, Raymundo Gómez García, presidente del observatorio ciudadano, apunto que dar seguridad es necesario para revertirlo.

El lunes una masacre en Barrón dejó en luto al municipio, cinco de estas estudiantes de preparatoria que salían de la escuela e iban a casa murieron baleados; además una mujer mayor también murió durante el ataque.

Tras la tragedia, vecinos revelan que hay personas que han dejado la comunidad en busca d resguardar a su familia. “Otros no podemos porque no tenemos a dónde ir; esto es lo único que tenemos, acá está nuestra casa, nuestras tierras ejidales y de ahí comemos”, dijo un vecino de Barrón.

Una habitante de la comunidad Morelos, que vive con su familia en esta zona, confirmó que las casas de las orillas tienen tiempo deshabitadas. Sus dueños prefirieron mejor irse, “algunas ya están invadidas de maleza, otras están atrancadas y las dejaron bien cerradas, pero vigiladas con cámaras, por eso la gente ni se acerca”, narró a Correo.

Acusan otros factores

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento destacó que “el desplazamiento de las personas de las comunidades hacia otros puntos, muchas veces atiende a diversos factores, no solo es el tema de la inseguridad. Desgraciadamente con la pandemia y la pérdida de empleo, las necesidades económicas sobre todo los más alejados de la mancha urbana, dejan familia y toda una historia y deciden salir de la ciudad”.

“Son muchos factores en algunos casos, si puede ser la inseguridad; no podría negarlo, pero son muchos factores, no es preponderantemente la inseguridad, sino muchas factores”, precisó.

Mientras tanto, Raymundo Gómez García, presidente del Observatorio Ciudadano, dijo que “se han escuchado comentarios, no se tienen noticias de un éxodo masivo. Sí hay gente que se siente vulnerable y decide buscar un lugar más seguro”.

“Para revertir este fenómeno se tiene que realizar una coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero sobre todo de inteligencia para que en su momento atienda la situación real, porque es un tema de delincuencia organizada que están en una disputa de plazas y ello está afectando a todos”.

El dolor de seis familias

Hoy las casi 700 familias que habitan en la comunidad de Barrón viven entre el luto y el temor por la inseguridad de la zona.

Juan Ignacio, residente de la zona, recordó que durante el ataque escucharon muchos balazos: “se paralizó todo, la gente de encerró”.

A las 19:25 horas del lunes las llamadas telefónicas pidiendo auxilio inundaron las líneas del 911. Reportaban que en la calle Guadalupe, casi frente a la escuela primaria General Mariano Escobedo, ocurrió una balacera y había varias personas heridas.

La tragedia había ocurrido y Juana, de 65 años; Estefanía, de 17; Pamela Rubí, de 17; Eleuterio, de 17; José Guadalupe, de 18; y Guadalupe, de 17 estaban muertos. Estos últimos eran estudiantes de prepa, salían de estudiar y se dirigían a casa, pero hombres armados los interceptaron y dispararon sin distinción.

Ahora, tras la tragedia, madres de familia decidieron que no habría clases, “prefiero tener a mi hijo encerrado que muerto”, dijo una madre de familia.

Hoy las polvosas calles de Barrón lucen solas. Los niños están encerrados en las casas, algunas mujeres salen con rebozo en cabeza, van y rezan en el templo en honor a Santiago Apóstol. Se hincan y piden para que regrese la paz a su comunidad que se ubica a 30 kilómetros al norte de la cabecera municipal.

Conalep cambia horarios para no arriesgar estudiantes

El Director del Conalep plantel Salamanca, Ricardo Maldonado Zurita, señaló que han atendido las peticiones de madres de familia de las comunidades cercanas, para que se establezca un horario de salida acorde al paso del transporte. Esto para evitar que caminen varios kilómetros hasta sus hogares, además el próximo ciclo escolar solo tendrá horario matutino.

Las madres de familia de la comunidad 4 de Altamira habían manifestado a Correo la preocupación de que en ocasiones los estudiantes del Conalep no alcanzaban el transporte a la comunidad y zonas aledañas. En su lugar tenían que caminar el solitario camino a la carretera y posteriormente a sus viviendas, ya que el plantel está en una zona despoblada.

De acuerdo a Ricardo Maldonado Zurita, director del centro educativo, se reunieron con las madres de familia y con acuerdo del transportista de la zona suburbana y autoridades se llegó a un acuerdo para que la unidad que pasa a las 6:30 de la mañana llegue hasta las puertas del plantel.

“También estamos acordando que la salida de clases sea a las 2 de la tarde, para que todos los jóvenes salgan y entren a la misma hora, así se evita el riesgo para ellos”.

Destaco que no se tiene como tal un turno vespertino, pero cuando las instalaciones se encontraban dentro de la ciudad no alcanzaban los salones y se creó otro turno para tener opciones de horarios. Sin embargo, al mudarse al nuevo plantel ya se contaba con salones suficientes, pero no se hizo el cambio de turno, para que solo fuera matutino.

“Ahora sí en este próximo semestre, ya no se va a generar turno de la tarde, todo será de 7 a 2 de la tarde junto con las clases de deportes, para que todos entren y salgan a la misma hora”.

El director del Conalep destacó que cerca de 75% de los estudiantes son de comunidades, por lo que se busca brindarles las facilidades para su traslado. Dijo que si bien la responsabilidad de la escuela es dentro del plantel, sí está en manos de las autoridades educativas coadyuvar en lo necesario.

