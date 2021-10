Nayeli García

Irapuato.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, desconoce cómo se va a solventar la contratación de 150 ex policías federales para el fortalecimiento de la operatividad de la corporación, pues él no maneja ese tema.

Simental incluso dijo desconocer cuánto presupuesto se necesita para la contracción de estos elementos, los cuáles también contarían con hospedaje en la ciudad, financiado por el Gobierno Municipal; recurso que estimó podría obtenerse con apoyo del Gobierno del Estado.

“No sé, no sé, eso se va a checar en su momento, igual participación del Estado y el Municipio, ellos lo estarán analizando”, comentó al ser cuestionado sobre el costo que implica la constratación de 150 elementos nuevos para la corporación municipal.

Aunque la contratación de estos 150 elementos forman parte de su estrategia principal para el combate de la violencia en Irapuato, Simental señaló que todo el tema de presupuesto lo maneja el área adminsitrativa, la cual deberá de atender el tema, pues comentó que quiere que los elementos esten en Irapuato antes de que termine el año, por lo que el costo deberá de solventarse dentro del presupuesto de este año.

El secretario, mencionó que si los elementos no han llegado es porque no está habilitada el área en dónde se van a hospedar; sin embargo, no aclaró cómo sería ese hospedaje.

“Ellos van a estar llegando y se estarán hospedando ya en su momento les diremos cómo. Por estrategia yo no les podría decir si se le va a contratar, si no se le va a contratar o dónde van a estar hospedado”, puntualizó.

Y es que en anteriores entrevistas se ha menciondo crear una comandancia para la Policía Municipal e incluso una delegación para esta área, sin que en su momento, ni la alcaldesa Lorena Alfaro García, ni el secretario de Seguridad, expliquen a qué se refieren, y solo hagan referencia que en su momento y en próximos días se dará información puntual al respecto.

Finalmente el secretario, dijo que para cubrir la llegada de los elementos no se va a estar despidiendo a nadie, pues los ex federales llegarán a reforzar el área operativa de la corporación, la cual se busca rebustecer.

