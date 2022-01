Jonathan Juárez

Manuel Doblado.- La Contraloría municipal de Manuel Doblado detectó un faltante de cuatro vehículos en la dirección de Seguridad Pública. A decir del titular de la contraloría, Jesús Manuel López Sánchez, dichos vehículos se encuentran en el inventario de la dependencia, pero no en físico.

Además del faltante de los vehículos, también señaló que “dejaron de aparecer cosas del mobiliario de oficina”, como sillas, escritorios y computadoras, los cuales se encuentran en el inventario.

“Lo que nos llamó la atención fue el caso de Seguridad Pública. Ahí sí hubo bastantes faltantes, pero no me refiero a una pluma, sino a más de cuatro vehículos que en el inventario aparecen, pero que no están físicamente. Desafortunadamente no tengo el informe de resultados porque está en proceso, y con base en eso vamos a desprender las responsabilidades administrativas”.

Es probable que los vehículos faltantes sean patrullas, sostuvo el funcionario, pero lo anterior aún no se determina, pues las investigaciones continúan en proceso.

Además, hace falta parte del equipamiento de los elementos de la Policía Municipal, como chalecos antibalas y radios de comunicación. Indicó que además detectaron un faltante de dos computadoras que pertenecen a la dependencia municipal.

Finalmente, indicó que la comisión de Hacienda ya hizo su informe de entrega-recepción, en el que también determinarán tras una revisión si existen posibles elementos de responsabilidad.

