El desalojo en secundaria de Celaya no. 5 se originó esta mañana ante las amenazas de presuntos atentados que se registrarían en la zona

Luz Zárate / Ramón Ramírez

Celaya.- La difusión de más de una amenaza sobre presuntos atentados que se desarrollarían en la secundaria de Celaya No. 5 ‘Salvador Zuñiga Cardona’ produjo que familiares desalojaran a los menores. Aunque las amenazas habrían surgido desde el lunes y extendido el martes con los avisos de la dirección del plantel, sólo por espacio de dos horas hubo seguridad en la zona.

Hoy, desde muy temprano acudieron madres y padres de familia a recoger a los menores que optaron por presentarse en la escuela pese a las amenazas. Preocupados y enmedio de la incertidumbre, recogían a los menores y se los llevaban a casa.

“Es que dicen que va a haber un atentado en la escuela a la hora de la salida. Eso estuvieron mandando en grupos de whatsapp y redes sociales. Así como están las cosas no estamos para arriesgarnos, mejor venimos por los niños”, dijo una madre de familia.

Y es que aunque inclusive la escuela mandó un comunicado reconociendo las amenazas, pero pese a las que seguiría las labores de manera regular, sólo durante dos horas estuvieron las patrullas . Esto, cuando iniciaba la evacuación de los menores.

Foto: Martín Rodríguez

Incertidumbre abandera desalojo en secundaria de Celaya

Foto: Martín Rodríguez

Ante la incertitumbre y el temor, algunos alumnos no acudieron por decisión propia y a otros los recogieron sus padres. Además, entre los alumnos tambien han circulado mensajes donde se aconsejan unos a otros que no vayan a la escuela oara evitar una tragedia.

“Desde en la mañana están diciendo de amenazas, pero no sabemos si de tiroteos o de qué, mejor vine por mi hijo. Desde el lunes andan diciendo de esto, pero hoy empezaron a decir más. Entonces para no estar con la incertidumbre mejor me lo llevo, mañana no lo traigo y el viernes no hay clases”, dijo otro padre de familia.

Aunque a la Delegación de Educación de la Región V Este se le pidió una postura oficial sobre el hecho, sólo manifestaron que revisan el tema y más tarde informarán.

“A nosotros no nos dicen nada en la escuela, sólo dicen que hay amenazas de tiroteo pero una versión de la directora no tenemos, le dijo a una mamá que seguramente fue algún niño haciendo una travesura, pero así como está la ciudad en cualquier momento puede pasar”, señaló otra mamá.

Foto: Martín Rodríguez

