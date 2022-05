Los derechos de niñas y niños en Guanajuato nacen desde un punto de vista centrado en el pensamiento adulto, algo que los deja vulnerables

León.- La ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA´s) en Guanajuato muestra grandes carencias y dificultades, pues está planteada desde un pensamiento centrado en los adultos. Así lo denunció la doctora Alma Padilla García, Directora del Centro de Promoción de Derechos Humanos de NNA de Guanajuato “NIMA”.

El NIMA junto a la Universidad de la Salle dieron a conocer los resultados de su investigación sobre los derechos infantiles en el Foro “Conocimiento y conciencia sobre los derechos humanos en NNA”.

Alma Padilla apuntó que la ley en Guanajuato de los derechos de NNA sufre de grandes carencias, dificultades y por tanto necesita una homologación a la ley general que no se está dando.

Acusó también que “no hay un reconocimiento dentro de la misma ley de derechos de infancias y adolescencias. Hay un articulo que claramente habla de deberes de niños y niñas; un pensamiento totalmente adultocentrico incorporado en una legislación (que) no tiene sentido…”.

Saber de la violencia “no es suficiente”

Durante el panel, jóvenes mujeres que asistieron cuestionaron a las autoridades presentes sobre las acciones para la protección de adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos. Esto en medio de las represiones en manifestaciones pacíficas, tal como la ocurrida el pasado 1 de mayo en Irapuato.

A esto, la directora del NIMA respondió que el conocimiento de la violencia sufrida por jóvenes, adolescentes e incluso mujeres adultas en Irapuato o en otros casos, no es suficiente.

“El mero hecho de saber, de tener conciencia no es suficiente o no está siendo suficiente”. Dijo que ante los altos índices de violencia y abuso sexual, el conocimiento de los derechos no es suficiente. “Tendríamos que impulsar todas”, pero sobretodo el Estado, otras acciones para ejercer esos derechos.

“Una limitante grave”

Acusó que las fuerzas del estado, la policía municipal y la respuesta del municipio, implican “una limitante grave” en el ejercicio de los derechos.

Dijo también que falta un aparato estatal como respuesta y acción al pleno ejercicio de las infancias y adolescencias, algo que parece tener un avance, “pero tiene un techo”.

“Mientras infancias y adolescencias no tengan este proceso que significa la verdadera incorporación de la acción del estado, esto va a quedar a medias”.

La especialista recordó los altos índices de violencia en Guanajuato, como por ejemplo el primer lugar de corrupción de menores en 2021. Dijo que esto habla de la falta de condiciones a muchos niveles, pero sobretodo a nivel estado para “el pleno ejercicio de NNA”.

Mala señal para democracia y el derecho

Por su parte, Tania Ramírez Hernández, Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) acusó que “todo acto de represión es señal de una endeble capacidad de dialogo democrático”. A esto sumó su reproche porque, en este caso las manifestantes, probablemente ya en una condición previa de víctimas, terminan siendo revictimizadas por una acción del estado.

“Cuando esto además sucede en contra de niñas y adolescentes que sabemos que si están saliendo a manifestarse, probablemente estén en una condición ya de víctimas previas a alguna violación a sus derechos humanos. Pues (por ello) esta acción del estado es revictimizante; mala señal para la democracia y mala señal para el ejercicio de derechos de niñas y niños”, acusó.

Por otro lado, María del Sagrario Villegas Grimaldo, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (SIPPINA) habló como ente gubernamental.

“Yo solamente les puedo mencionar que […] Pues sí, efectivamente, estas situaciones de violencia, en algún momento, nos vemos rebasados, pero también decir que estamos comprometidos. Precisamente en el informe que dio nuestro señor gobernador vienen las acciones que se están realizando…”.

La funcionaria justificó que el alza de la violencia proviene de entornos familiares que han sido afectados por situaciones económicas, de estrés, de la pandemia, por lo que es un resultado social y “no es única y exclusivamente que nosotros estemos pasando por este tipo de situaciones…”

Finalmente, el coordinador del Área de NNA de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, guardó silencio.

Transitar a verdadero enfoque de derechos humanos

Derechos de niñas y niños en Guanajuato

Itzel Berenice Hernández Rayas, Coordinadora de Promoción, compartió que el objetivo de la investigación no solo es visibilizar los derechos humanos de los NNA; sino de fondo promover la reflexión, presentar alternativas y buscar el tránsito de un paradigma tutelar, adulto céntrico a un enfoque de derechos humanos.

Mediante una encuesta virtual nacional con aplicación a poblaciones específicas, dicho estudio recaba qué tanto conocen los NNA sobre derechos humanos, cómo se reconocen como sujetos de derechos (ciudadanos), su percepción, sentimientos o actitudes sobre su ejercicio, en y con diferentes actores.

La investigación busca promover la relevancia de la inclusión de la perspectiva de los NNA en la generación de políticas públicas, por la especificidad de sus necesidades y sus conocimientos del entorno.

Algunos resultados

Entre los resultados más destacados, NIMA encontró que los menores cada vez más:

– Reconocen los derechos humanos como algo inherente y universal a ellos. Por esto se perciben con mayor capacidad de ejercicio y agencia para transformar la realidad.

– Particularmente, tras los movimientos feministas, las niñas reconocen en mayor medida la exigencia de sus derechos.

Cabe señalar que se encontró una diferencia importante, entre quienes acuden a instituciones privadas y publicas en el reconocimiento de libertades. Quienes estudian en escuelas privadas reconocen más derechos y se reconocen más como sujetos de derechos que quienes estudian en escuelas públicas.

