Pese a la insistencia de las autoridades, las denuncias de extorsión en Celaya no son muchas. A comparación con el 2021 crecieron un 300%

Luz Zárate

Celaya.- Pese las campañas de las autoridades a favor de las denuncias de extorsión, en el último mes solamente 2 personas se animaron a denunciar ante la Fiscalía General del Estado(FGE). Con ello suman 56 denuncias de enero a junio.

De enero a junio se han presentado 56 denuncias por este delito. A comparación con las 14 que se levantaron en el mismo periodo del año pasado, esto significa un aumento del 300%. Sin embargo, de mayo a junio no aumentó significativamente la denuncia por este delito.

En enero se levantaron 6 denuncias por extorsión; en febrero 8; en marzo 17; en abril 15; en mayo 8; y en junio solo 2. Lo anterior, de acuerdo a las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Insisten en denunciar, pero el temor es mayor

Apenas la semana pasada, el gobierno municipal informó que iniciará una campaña para promover que los ciudadanos denuncien si son víctimas de este delito. También la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sophia Huett López, ha hecho un llamado a la denuncia.

Incluso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Yúdico Herrasti, destacó que es importante denunciar para que las autoridades actúen y “no se laven las manos”.

“Sé que a veces causa temor levantar una denuncia. Pero es la única forma en que podemos presionar al gobierno a que tome las acciones pertinentes. Si no hay (las denuncias) el gobierno se está lavando las manos o nos está responsabilizando a la misma sociedad de que no levantamos la denuncia y ellos no se pueden enterar de las problemáticas que tenemos”, señaló el presidente del CCE.

Yúdico dijo que el delito de extorsión ha afectado sobre todo al microempresario y a los comercios. Al respecto, la Coparmex estima que al menos un 70% de las víctimas no interpone una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y tampoco informa a las autoridades municipales.

