Comerciantes acusan al director de Fiscalización en Yuriria por amenazarlos con cerrar sus negocios y “aplicar el reglamento” solo a algunos

Luis Telles

Yuriria-. Comerciantes denunciaron hostigamiento, presión e intimidación, por parte del director de Fiscalización, Cristian Ramírez Calderón.

“Aplica el reglamento contra quien no es de su agrado, contra quién no se mocha con él, porque si no está en sus facultades, te envía a los de Desarrollo Urbano y de la Policía Preventiva”, señaló uno de los comerciantes a Correo.

Los afectados, que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias señalaron a Rafa, una persona que arregla motocicletas, que ocupa 10 motos en la banqueta, más espacio que cualquier comerciante “pero como es papá de la Directora de Acceso a la Información, pues no pasa nada ahí, porque está como si nada trabajando”.

Hicieron un llamado a la presidenta municipal Ángeles López Bedolla a poner atención en el funcionario que calificaron como “prepotente”.

“Solo hay que preguntar a todos aquellos que venden bebidas alcohólicas. Recuerde alcaldesa, ya le denunciaron que cuando un comerciante cerró su negocio, llegó Cristian respaldado con policías y a pesar de que estaba cerrado multó al encargado, señalando que aún había gente en el interior e intimidó a la gente con llevársela a la cárcel”, dijo uno de los denunciantes a Correo.

Comerciantes denuncian a Fiscalización en Yuriria por aplicar el reglamento solo con algunos Foto: Correo

El comerciante comentó que este martes, se presentó personal de Fiscalización en su negocio y le pidieron que bajara su motocicleta de la banqueta. “La banqueta está bastante amplía, la subo por seguridad porque me la han tirado, golpeado debajo de la banqueta. Me dicen hay que bajarla, porque si no va a ser acreedor a una multa, pero no creo ellos tengan estas atribuciones”.

A pesar de que bajó su moto de la banqueta, a los 15 minutos llegaron tránsitos municipales y le dijeron que retirarían la motocicleta.

“Mis vecinos de igual manera salieron y me comentaron que les dijeron que tenían que quitar la mesa de los jugos que venden, igual otros comerciantes más adelante, lo mismo, al señalarles que quedó aprobado un nuevo reglamento que señala que se tienen que retirar de las banquetas todo lo que estorbe al peatón”.

Piden a la presidenta municipal darse una vuelta

Los comerciantes piden a la alcaldesa Ángeles Bedolla darle solución a la situación que atraviesan con el director de Fiscalización.

“Hay muchos otros comercios trabajando de la misma forma, solo está que la alcaldesa se dé una vuelta. Por eso la denuncia, no sabemos en qué se basaron, por qué a unos sí y a otros no se les aplica el dichoso reglamento. Aquí es o todos coludos o todos rabones”.

Reiteraron que en la banqueta de la calle 5 de mayo, hay grandes cazuelas donde preparan carnitas, mesas en la banqueta donde venden pollos rostizados, entre otros negocios que obstruyen en paso.

“El asunto debe de ser parejo, no porque trabajen sus familias dentro del Ayuntamiento se les va a dar privilegios, creemos que aquí todos por igual”.

Finalmente denunciaron la zona donde se vende comida por el día, tarde y noche, a pesar de que se obstruyen las banquetas con mesas, motos de envío y toldos, en esos comerciantes no ha aplicado el reglamento.

