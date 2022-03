Israel Cervantes aseguró que no desistirá hasta que gane el juicio por despido injustificado en General Motors y lo reinstalen

Karla Silva

Silao.-Israel Cervantes Córdova, dirigente de la Casa Obrera del Bajío y quien fue despedido de manera injustificada por la empresa General Motors ( GM ) en Silao, denunció dilaciones en el juicio que se lleva a cabo en la Junta de Conciliación.

En agosto del 2019 Cervantes fue dado de baja y sacado de la planta por presuntamente haber reprobado un examen antidopaje, no obstante, dejó en claro que ninguna de las cosas anteriores ocurrió, por lo que mantiene firme su decisión de que su puesto de trabajo le sea devuelto,”…No desistiré, voy por mi reinstalación, porque tengo la razón y la patronal (GM) violentó la ley y mis derechos laborales“.

Al mismo tiempo Israel Cervantes señaló que la pasividad con la que actúa la autoridad laboral en los juicios podría calificarse como dolosa, y que no existe sensibilidad ante quienes acuden en busca de justicia.

Foto: archivo

En septiembre empleados de la ensambladora automotriz iniciaron la organización “Generando Movimiento” para buscar la democracia y libertad sindical, además de para dejar de ser representados por el entonces sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), “Miguel Trujillo López, que en agosto de 2021 perdió la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

Inconforme con lo que consideró como un resultado falsificado, el exempleado presentó una demanda en materia laboral días después de su despido, pero fue hasta 2021 que se realizó la primera audiencia como parte del juicio.

Lo anterior debido a que el domicilio de la empresa no podía ser localizada por las autoridades en la materia, situación que “forma parte del sistema de prácticas dilatorias ejercidas por las autoridades laborales que favorecen a los patrones, toda vez que los trabajadores, al sentirse desprotegidos por la autoridad, y que les apremian las necesidades económicas, se desilusionan y desisten de sus demandas”.

Foto: Cortesía

El hoy activista y dirigente de la Casa Obrera del Bajío, compartió también que el 6 de diciembre del año pasado se abrió la etapa de ofrecimiento de pruebas como parte del proceso, sin embargo, al día de hoy la Junta Federal de Conciliación número 28 con sede en la ciudad de Guanajuato, “no ha podido notificar a las partes el resultado de la valoración de dicha etapa, ni la fecha para la próxima audiencia”.

“Yo no sé si en la Junta de Conciliación esperaban que el proyecto democratizador que encabezamos con Generando Movimiento en GM fracasara, o que por el tiempo que tardan, me cansara en mi demanda, o por el desgaste económico que un juicio largo genera, recibiera la oferta económica que me hizo la empresa para desistirme de la demanda”.

Su proceso ha sido observado por organizaciones nacionales y extranjeras, así como por activistas, con quienes ha analizado “emprender acciones para que la autoridad cumpla con su trabajo”.

SINTTIA negocia nuevo contrato colectivo con GM

El 21 de febrero de este 2022 el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) tomó posesión de las oficinas sindicales en General Motors, luego de recibir más del 70% del respaldo de los votantes durante la consulta de elección de nueva representación sindical.

Foto: archivo

La directiva del sindicato mantiene las negociaciones para la firma de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo que ampare a más de 6 mil obreros de la empresa de origen estadounidense.

Luego de recibir las llaves de la oficina sindical, María Alejandra Morales Reynoso, secretaria de sindicato aseguró que hubo una reunión con directivos de GM, la cual calificó como una oportunidad para fortalecer el diálogo y establecer una relación formal.

MJSP