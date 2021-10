Karla Silva

Silao.- La lucha de los trabajadores despedidos en los últimos años por la ensambladora automotriz en el municipio de Silao concluirá hasta lograr su reinstalación, afirmó Israel Cervantes Córdova, uno de los obreros que demandaron a la compañía estadounidense ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Guanajuato.

En septiembre de 2019 el exempleado fue citado para practicarle un examen antidopaje, el cual habría resultado positivo -según la empresa- y contrario a la prueba que de manera particular se realizó, en la que se descartó el consumo de sustancias ilícitas.

Meses antes un grupo de trabajadores había iniciado una lucha para rechazar el Contrato Colectivo de Trabajo del que en ese entonces era titular el Sindicato “Miguel Trujillo López”, y que perdió el respaldo obrero durante la consulta de mediados de este 2021 auxiliada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

A través de un video difundido en redes sociales, el día de hoy Israel Cervantes expuso: “Esta lucha no se acaba hasta que se logre su reinstalación, porque no queremos más trabajadores despedidos, queremos trabajadores activos, que no sean presionados por la empresa (GM) ni por el Sindicato de la CTM”, se refirió al también afectado Sergio Contreras Ortega, para el que se exige sea reinstalado en su puesto de trabajo.

La Junta Especial número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje citó para este jueves 21 de octubre a las partes, a participar en una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual se celebrará en la ciudad de Guanajuato. Israel Cervantes pide también ser regresado a su puesto laboral.

Podría haber nuevo paro técnico

En otro asunto, empleados activos revelaron un posible nuevo paro técnico en la Planta Silao, pues General Motors de México notificó al personal de producción general (ensamble, pintura, carrocerías, estampado y árelas de soporte que se desempeñan en el área de Ensamble, que no habría labores este 20 de octubre en el segundo turno -de las 18:00 a las 6:00 horas-.

Aunque periódico Correo consultó ante el Corporativo GM México, éste no confirmó pero tampoco descartó un paro técnico como los cuatro que ya se han presentado en el estado de Guanajuato.

LC