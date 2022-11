La denuncia de Yulma Rocha es por las presuntas sanciones económicas de la bancada del PRI por votar contra la permanencia del ejército en las calles

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar presentará una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por violencia política económica cometida en su contra por el coordinador de los legisladores priistas, Alejandro Arias Aguilar.

La legisladora insistió en que sí fue castigada. Esto tras votar en contra de la ampliación del periodo del Ejército en funciones de seguridad pública.

“Es claro que es violencia económica, no olvidemos que la parte económica se ha utilizado como un mecanismo para violentar mujeres. Sí, por supuesto (…) ya la autoridad electoral determinará si se constituye el elemento de género”.

Lo anterior luego de que Alejandro Arias, negó que por parte de la fracción parlamentaria se la haya impuesto una sanción.

Rocha afirmó que Arias le notificó de manera verbal la sanción, por no haber seguido la línea partidista. Incluso le retiraron un recurso de 25 mil pesos correspondientes a octubre. Lo cual -dijo-, se puede comprobar. Ello porque incluso antes de la sesión del pleno del jueves pasado 3 de noviembre, ella ya había pronunciado cuál sería su postura.

“Utilizar los recursos públicos, para coaccionar, amenazar o reprender parece burdo y yo creo que incluso es ilegal”, señaló Yulma Rocha quien dijo que no porque existan diferencias en los grupos parlamentarios, se tienen que castigar.

Aseguró que perder esos recursos, valdrá la pena porque ha actuado conforme a sus convicciones. “Pero eso no quita que yo emprenderé las acciones correspondientes ante las instancias, porque tenemos que centrar precedentes. Ya se tiene que hablar de lo que está sucediendo en los partidos políticos”.

“No me saldré del PRI”

Al cuestionarla si esta situación la orillaría a dejar el partido, de manera enfática señaló que nadie puede cuestionar la militancia de Yulma Rocha.

“No, en lo absoluto, nunca ha estado en mis planes salirme de PRI, ni lo está. Yo soy una militante de mi partido, que por más de 20 años ha sido el PRI el que me ha dado todas las oportunidades políticas y profesionales. Claro, también he sido una buena militante que le ha dado trabajo, que he dado resultados y a Yulma Rocha no se le puede cuestionar su militancia priista, porque yo he dado cuenta a lo largo de más de 20 años, de mi trabajo político, de mi trabajo partidista, de la defensa del PRI en el Estado”.

