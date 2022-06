El magistrado del STJE aseguró que incrementar las penas no solucionará la delincuencia en Guanajuato porque son “escuelas del crimen”

Guanajuato.- El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (STJE), Plácido Álvarez Cárdenas, aseguró que el incremento de penas no solucionará la delincuencia en Guanajuato. Ello, al considerar que “las cárceles son verdaderas escuelas del crimen” que no abonan en la reinserción social. Por el contrario, dijo, “están generando una bomba de tiempo en el estado”.

“Me parece que hay verdaderas escuelas del crimen. Con el hecho que tengamos en las prisiones más bien grupos antagónicos, ha generado una dificultad enorme en el sistema penitenciario que parece ser que no podemos y no sabemos controlar. En suma, la pena de prisión no resuelve absolutamente nada y me parece que está generando un problema. Es una bomba de tiempo que en este momento tenemos”, sostuvo.

Así lo manifestó en la comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, durante el análisis de una iniciativa del PRI para incrementar la punibilidad mínima en homicidio simple doloso. Luego que actualmente la pena es de 10 a 25 años de prisión y se busca aumentar de 15 a 25 años con el objetivo que no obtengan su libertad condicionada en 5 años.

El fin para ello era evitar la conocida “puerta giratoria”. Esto es que, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la libertad condicionada cuando se haya cumplido con la mitad de la pena. Así lo acotó el legislador priista impulsor de la propuesta, Adolfo Alfaro Reyes.

Pero aumento de penas no solucionará delincuencia en Guanajuato

Al respecto, Plácido Álvarez mencionó que siempre ha existido “la tentación de querer aumentar las penas”. Sin embargo, sentenció que esto definitivamente no genera una prevención general en la comisión de homicidios o de otros delitos.

“Parece que este tipo de beneficios —como el de la libertad condicionada— son aquellos que se han ido ganando a través del tiempo en favor de las personas que cometen un delito. Todo mundo sabemos lo negativo y pernicioso de la pena de prisión. Todo mundo sabemos que la pena de prisión no funciona absolutamente nada, que el efecto que se pretendía es el contrario”.

Bajo esta premisa, insistió que la propuesta de los diputados del PRI que busca privilegiar el tema de la prisión “echa para abajo los principios conseguidos”. Sobre todo, ahondó, “en el tema de la reinserción social”.

Y es que a quienes someten homicidios dolosos simples se les tendría que aumentar 2 años y 6 meses la sanción para conseguir el beneficio de libertad condicionada. En este contexto, dijo que “parece que es una destrucción o es un ataque al principio de la reinserción social”.

Tras dichos comentarios, así como la coincidencia con las posturas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, se solicitó un dictamen negativo. No obstante, este se discutirá en una próxima reunión y una vez así determinado se rechazaría la propuesta.

Encarcelados en Guanajuato: lejos de la reinserción, más cerca del crimen

Con las últimas cifras de finales del 2021, las cárceles presentaban condiciones de hacinamiento. Al menos las 7 mil 244 personas presas en Guanajuato evidenciaban una sobrepoblación del 19.9%. Esto luego que las prisiones tienen capacidad para sólo 6 mil 043 internos.

A decir de especialistas, tres factores son muy importantes a la hora de reinsertar: la educación, capacitación para el trabajo y el trabajo. Pero realmente ¿esto sucede? Al salir las personas se encuentran con oportunidades muy limitadas y que, en la frustración, se reinvolucran en el crimen.

Las múltiples historias de las personas que han sido privadas de su libertad son historias, en su mayoría, injustas, desesperantes e incluso tristes. Bajo este marco, llaman a desarrollar más actividades y programas en las cárceles para propiciar una reinserción efectiva, pero además, a tratamientos técnicos, individuales, familiares y comunitarios que así lo propicien.

Sin embargo, pocas son las opciones que giran en este sentido y, en Guanajuato, hay una tendencia a optar por la punibilidad.

