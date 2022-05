Empresas de la Concamín tienen un déficit de mano de obra de alrededor del 10%, cuando antes alcanzaba a rondar apenas el 2%

Guanajuato.- Los apoyos monetarios que el Gobierno federal brinda a los jóvenes, junto con la demanda de mano de obra de empresas trasnacionales, ha provocado que la industria del calzado en Guanajuato enfrente carencia de personal.

Así lo dio a conocer el presidente nacional de la Concamín , José Abugaber Andonie. Desde hace muchos años dirige una empresa de zapatos, en la cual tienen un déficit de mano de obra de alrededor del 10%, cuando antes alcanzaba a rondar apenas el 2%.

Culpa a programa federal

Explicó que los negocios de este sector enfrentan una alta tasa de rotación y un déficit de mano de obra. En parte, por las becas que da la Federación a jóvenes, pues algunos de ellos que venían del sur del estado a León en busca de trabajo, ahora prefieren ya no hacerlo por este motivo.

“Hay mucha rotación, eso crea un problema, y las grandes empresas trasnacionales se están llevando al personal y mucha gente ya no quiere estar en la industria tradicional como es la del calzado. Entonces sí es un problema, y del sur ya no les conviene moverse porque también los apoyos que les han dado del gobierno, las famosas tarjetas con que se apoyan a los jóvenes, ya no se quieren mover”, declaró en entrevista.

Además, apuntó que las grandes empresas internacionales han jalado mucho personal que antes laboraba en las fábricas de zapatos, lo cual es otro elemento que abona a este problema.

Cuestionado sobre si éste se debe a las malas condiciones laborales en la industria del calzado, Abugaber Andonie consideró que no es así. Sostuvo que Guanajuato se encuentra dentro de las regiones del país que ofrece más empleos de calidad.

Añadió que, en el caso de las empresas de Concamín, el sueldo promedio de sus empresas registrado ante el IMSS ronda los 500 pesos diarios, aunque varía según el sector.