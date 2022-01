Carolina Esqueda

León.- Tres funcionarios del municipio de León fueron dados de baja por acoso sexual, luego de que lograran documentarse acusaciones en su contra ante la Contraloría municipal y ante el Instituto Municipal de las Mujeres.

El secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que los funcionarios involucrados pertenecían a la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, en Contraloría y en Archivo Histórico Municipal, donde acosaban a sus subordinadas. En el caso de Honor y Justicia fueron dos las denunciantes.

“El proceso en la Contraloría sigue, se dio de baja a los tres servidores públicos y en la Contraloría sigue, porque incluso se puede inhabilitar a los presuntos. Uno de ellos llevaba más de dos años con esta conducta y no se animaban a denunciar porque no es sencillo, porque en los tres que tenemos detectados era el superior jerárquico quien ejercía esta conducta sobre las mujeres. Lo importante es que está documentado, porque luego se presta a que son chismes, y la alcaldesa nos ha pedido que se formalicen” informó.

Debido a que las investigaciones siguen abiertas, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dijo que por el momento no se pueden dar a conocer los nombres de los tres implicados, ni los cargos que desempeñaban, aunque adelantó que darlos de baja fue parte de su gestión de cero tolerancia a ese tipo de conductas.

“No les puedo dar datos precisos y no queremos intervenir en el proceso. A todas las áreas les he pedido que se sancione cuando haya un acto indebido. No ha habido miramientos, haya sido quien sea, se apoya y se acompaña para que se presenten las denuncias. Desde el inicio lo dije, no quiero vaquetones, ni tranzas, ni acosadores”.

