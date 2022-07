El gobernador señaló que los cuerpos de los migrantes fallecidos en el trailer requieren varios procesos antes de ser mandados a su hogar

Estado.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que los cuerpos de los migrantes fallecidos en un trailer en San Antonio, Texas, podrían tardar en llegar a Guanajuato más de una semana.

“Tardan mucho, es que en Estados Unidos, para que se den una idea, una autopsia tarda hasta 15 días, son temas legales. Van a tardar en llegar, por lo menos más de una semana”, expresó Rodríguez Vallejo.

El Gobernador destacó que es importante trabajar en brindar las oportunidades de desarrollo a los jóvenes, para que no tengan que emigrar a Estados Unidos.

“Lamentable esto que sucedió, desde el estado tenemos que reforzar para que no se vaya nadie por falta de oportunidades. El fondo del asunto es ese, que aún hoy en un país que está creciendo, en un estado que está desarrollándose, que todavía hay gente que ve como única opción pagar no sé, seis mil dólares para que lo crucen, arriesgándose al narco en la frontera, a que lo deporten, al desierto, al río, a que sucedan estas cosas tan lamentables. Entonces hay que trabajar muy, muy duro con todos, para que estas oportunidades que estamos trayendo de empresas lleguen a estos chavos y no se tengan que ir”, declaró Rodríguez.

El mandatario estatal señaló que aunque ya en otros casos se han tramitado visas humanitarias para que los familiares viajen a Estados Unidos, no depende del Gobierno Estatal, sino de la embajada norteamericana.

Señaló que el tema lo está llevando de manera directa el Secretario del Migrante en Guanajuato, Juan Hernández. Será él quien informará los avances del tema y agregó que dentro de las víctimas hasta el momento aún son siete personas originarias de Guanajuato (3 de Celaya, 3 de Cortazar y una más de Valle de Santiago).

Piden no dar información

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, pidió a las familias que no den información a nadie ajeno a las instancias gubernamentales, ya que se presta para ser extorsionados.

“Pedirles a las familias que no confíen en absolutamente nadie que no sea la autoridad bien identificada, que incluso no acudan a veces a líderes migrantes, sino es con la autoridad directamente, porque primero se trata de un tema confidencial dado que únicamente debe interesarle a las familias, se presta para que terceros puedan hacer uso de la información con fines de lucro”, afirmó Huett Lópéz.

Descartan víctimas de San Francisco del Rincón

En el tráiler de Texas, donde fueron hallados mexicanos y guanajuatenses fallecidos, no se encontraron con ciudadanos del municipio de San Francisco del Rincón.

Así lo aseguró el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, durante la firma del convenio de asignación de recursos para la obra de una cancha de béisbol en la comunidad del Maguey.

Durante la reunión de la firma, el funcionario no pasó por alto el hecho donde hasta el momento se han reportado siete guanajuatenses entre las personas sin vida.

“No quiero meterme en las cosas tristes, en las cosas tan dramáticas que han pasado en los últimos días, pero no mencionarlo, también estaría mal (…) tenemos siete guanajuatenses que han muerto. Gracias a Dios, que sepamos, ninguno de su maravilloso municipio de San Francisco del Rincón, pero todavía hay algunos que no han sido identificados”.

La semana pasada, se dio a conocer que entre las personas que viajaban en dicho tráiler había tres de Celaya, tres de Cortazar, y uno más de Valle de Santiago.

El funcionario manifestó que de momento no se tiene conocimiento de que haya algún otro guanajuatense entre las personas fallecidas.

“Todavía está mañana estuvimos en comunicación con el Consulado, no están trabajando mucho por ser 4 de julio, pero nos dicen que, hasta el momento, no hay otro guanajuatense”, dijo.

