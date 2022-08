Daniel Díaz Martínez confirmó que en las aulas se seguirá solicitando que tanto alumnos como maestros utilicen cubrebocas

León.- A pesar del descenso de casos de covid-19 en el estado y en el país, en las aulas se seguirá solicitando que tanto alumnos como maestros utilicen cubrebocas.

Ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, el secretario de Salud en el estado, Daniel Díaz Martínez, explicó que se mantiene la comunicación y coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) para mantener vigentes los protocolos anticovid.

Entre ellos, añadió, está que en los salones todos usen mascarilla, aunque en el recreo los estudiantes podrán no usarlo.

“Se va a seguir utilizando en los salones, de acuerdo con los protocolos, pero en la hora del recreo no. El primer filtro, como lo hemos dicho, será en casa y que no se baje la guardia a la entrada de la escuela. Si el niño tiene sospechas, mejor llevarlo primero a su servicio médico y no enviarlo así a la escuela”, dijo.

Daniel Díaz reiteró que la mayoría de los contagios de covid que se presentan en estudiantes ocurren los fines de semana, fiestas o reuniones familiares, y ha quedado demostrado que la escuela es un factor protector para prevenir infectarse.

Hay 700 escuelas saludables en Guanajuato

Asimismo, resaltó que la SEG intervino distintos planteles educativos con la finalidad de volverlos espacios más seguros al permitir, entre otras cosas, que estén mejor ventilados.

En tanto, el director de Salud Pública de la entidad, Pablo Sánchez Gastélum, resaltó que hasta ahora aproximadamente 700 planteles han sido certificadas como ‘escuelas saludables’, al integrar acciones no solo para prevenir la covid, sino también otras enfermedades, y en general, propiciar mejores entornos para los alumnos.

“En cada ciclo escolar hacemos un trabajo, no nada más con los alumnos, sino con toda la comunidad educativa, minimizando riesgos. Los dejaos libres de dengue, criaderos, patio limpio, uso correcto del agua, seguridad alimentaria, buena hidratación, control de peso y talla, son las acciones que estamos realizando en estas escuelas saludables”, dijo.

