Morelos.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que su antecesor, Graco Ramírez y su exsecretario de Seguridad, Alberto Capella, sí negociaron con integrantes de la delincuencia organizada como Santiago Hernández Mazarí “El Carrete”, líder de Los Rojos.

Luego de interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), Blanco aseguró que existen videos y grabaciones en las que consta que ambos exfuncionarios negociaban con integrantes del narcotráfico.

“De ex gobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Esta mañana presenté una denuncia ante la @FGRMexico para quien resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos. pic.twitter.com/Iah8cXb5lN — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2022

“Hay grabaciones donde El Carrete menciona que pactó con Capella y pactó con Graco”, refirió el gobernador morelense.

Blanco acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR a pedir que investigue las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico, que derivaron de la difusión de una fotografía donde aparece con tres supuestos líderes de la delincuencia organizada.

Asimismo, denunció las amenazas que él y su familia han recibido a través de narcomantas y pidió que se investigue a exservidores públicos y funcionarios coludidos con la delincuencia organizada.

Blanco acudió a la FGR acompañado de su abogado, el exconsejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, quien explicó que buscan que la federación investigue las acusaciones contra el gobernador de Morelos porque consideran que la Fiscalía local no tiene competencia para integrar la carpeta de investigación, como lo solicitó el Congreso de Morelos.

“Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía”, dijo Blanco en redes sociales.