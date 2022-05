La crisis del pan en Guanajuato pega donde más duele, en el antojo de ese café con una concha o el mollete del almuerzo cada vez más caro

Fernando Velázquez/ Ian Martínez

León.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Guanajuato, Óscar Arias Márquez, señaló que cada panadero es responsable de decidir si sube o no el precio de su producto, aunque subrayó que en los últimos meses el costo de los insumos ha crecido de forma exponencial.

En León panaderos y otros vendedores ya enfrentan el dilema de cuánto subir el costo de su producto sin que esto implique un daño mayor por la pérdida de clientes.

El líder empresarial dijo que, por ejemplo, el precio del bulto de harina pasó de 350 a 710 o 720 pesos, siendo un ingrediente que representa el 90 por ciento de la composición de un bolillo.

En riesgo sus ganancias

Además, han subido otras materias primas como el aceite y las grasas vegetales, por lo que indicó que si los panaderos no ajustan el precio de sus productos, podrían comprometer las finanzas de sus negocios.

“Hay una incertidumbre en todos los panaderos que siempre están queriendo absorber todas las pérdidas, es una cuestión que cada panadero maneja de forma individual, pero es un problema grave porque al día de hoy, con los aumentos que han tenido la materia prima, si no se modifican los precios del bolillo y del pan, después vamos a sufrir las consecuencias de tener panaderías endeudadas”, dijo.

Indicó que la Canainpa nunca ha pretendido estandarizar los precios de los productos, pero reiteró que no es sostenible mantenerlos, cuando muchos insumos han duplicado sus precios.

Crisis del pan en Guanajuato Fotos: Ian Martínez

Hasta un mollete cuesta más

El aumento de los precios de la materia prima para la elaboración de pan ha provocado notorios incrementos en el precio final del producto

Así que, quien busque acompañar su comida con un bolillo, mandarles torta a sus hijos para la escuela, preparar guacamayas o molletes, deberá gastar más.

El lunes, Correo registró que en diferentes partes de la ciudad de León, el bolillo tuvo un precio de entre los 3.50 hasta los seis pesos, mientras que el pan dulce oscilaba entre los 5 y 10 pesos por pieza.

Tenderos platicaron que, el precio no se puede elevar más ya que la gente no se los compraría, lo que no les dejaría ganancias pese al precio final.

“El pan dulce es lo más caro, por ejemplo las conchas me las dan en 5.50 y esas yo las doy en 7 pesos, no sale. Antes tenías ganancias de hasta tres o cuatro pesos por pieza” aseguró Carlos dueño de una tienda en Villas de San Juan.

Panaderos no pueden subir precios, ni bajar calidad

Para Fernando Muñoz quien lleva 15 años de panadero y tiene su panadería en el fraccionamiento Hidalgo, estos últimos meses han sido los más críticos pues los precios del huevo, azúcar y la harina se elevaron bastante, lo que perjudica sus ganancias.

Crisis del pan en Guanajuato

Fernando relató que actualmente el compra el kilo de huevo entre 40 y 50 pesos dependiendo el día y la marca que su proveedor lleve; el costal de harina lo ha encontrado hasta en 700 pesos los 20 y 30 kilos; la azúcar el kilo hasta en 35 pesos; el gas LP ronda entre los 700 hasta los mil pesos; además de que asegura no poder bajar la calidad de sus panes pues esto afectaría incluso más sus ingresos.

“No puedo poner menos azúcar, el pan sabría feo y la gente dejaría de comprar o menos huevo porque la maza se podría batir”.

Clientes de una tienda ubicada en la colonia Brisas del Pedregal que acudieron este lunes a comprar bolillo lo encontraron ya en 4 pesos y confirmaron que esto afectaría su economía pues muchas veces se cuenta con el presupuesto justo.

