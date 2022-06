La presidenta de la Comisión de Educación detectó una serie de anomalías en la convocatoria de apoyos educativos

Nancy Venegas

Irapuato .- El departamento jurídico del Municipio analizará la convocatoria de apoyos educativos, luego de que la presidenta de la Comisión de Educación, Evelia Mortera Mosqueda, señalara irregularidades como la promoción de la directora de Educación, Joyce Guerrero Barajas, que firmó a título personal los lineamientos. De encontrarse anomalías legales la convocatoria de apoyos educativos se repondrá, aseguró la alcaldesa Lorena Alfaro.

Mortera Mosqueda, detectó una serie de anomalías en la convocatoria de apoyos educativos que se publicó el pasado 30 de mayo y cuenta con un financiamiento público de 22 millones de pesos.

Foto: Eduardo Ortega

Analizarán convocatoria

Los lineamientos fueron firmados a título personal por la directora de educación, Joyce Guerrero Barajas, cuando los lineamientos debería estar signados por esta dirección o el Ayuntamiento. Lo que motivó el análisis jurídico de la convocatoria.

“Primero que nada tenemos lineamientos vigentes establecidos; segundo, de acuerdo a la información que el área jurídica nos ha proporcionado, es que la convocatoria salió conforme a ley. Incluso hay otras convocatorias en el estado que salen también a nombre de los titulares. Sin embargo, a mí me parece correcta la observación me parece que esta convocatoria debió salir a nombre de la dirección de educación o bien del gobierno municipal. Lo tomaremos en cuenta para subsecuentes convocatorias que estos hechos no vuelvan a suceder”, dijo la alcaldesa Lorena Alfaro García.

Foto: Eduardo Ortega

Señaló que, de encontrarse anomalías jurídicas, la convocatoria se repondría.

Otra observación hecha por la presidenta de la comisión de educación en el Ayuntamiento fue que la convocatoria se publicó sin un comité municipal de becas, responsables de verificar y consensar los lineamientos.

“Lo del comité hay lineamientos vigentes y ahí está establecido el comité”, aclaró Alfaro García.